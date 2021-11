Marion Labouré – Macro Strategist presso Deutsche Bank – ritiene che il bitcoin abbia il potenziale per diventare l’oro digitale di questo secolo. Tuttavia, si aspetta che il prezzo della criptovaluta sarà “ultra-volatile” nei prossimi anni.

Labouré ha anche elogiato i casi d’uso di Ethereum, etichettando la risorsa come “argento digitale”.

BTC – L’oro del futuro

Secondo Marion Labouré – Analista e Macro Strategist presso Deutsche Bank – Bitcoin possiede tutte le qualità necessarie per intervenire quando il mondo soffre di aumento dell’inflazione, dubbi e paure a causa della pandemia di COVID-19 e delle azioni dei governi. Poiché la sua offerta è fissa (non ci saranno più di 21 milioni di BTC esistenti), ha affermato che l’asset potrebbe essere una scelta di successo come protezione contro la crescente inflazione.

Il maggiore controllo da parte delle autorità sulla popolazione potrebbe essere un altro fattore che renderebbe il bitcoin attraente per le persone. Labouré ha ricordato che in questi casi, nel corso degli anni, l’umanità si è rivolta a beni che non erano sotto la giurisdizione dei governi, come l’oro. Detto questo, il dirigente ritiene che BTC potrebbe diventare “l’oro digitale del 21° secolo”.

Se non vedete l’ora anche voi di mettere le mani sul futuro della finanza, potete farlo seguendo i consigli di trading di crypto-genius.io, molto utile soprattutto per i principianti. In questo modo potrete negoziare criptovalute in modo eccellente.

Deutsche Bank non l’ha sempre pensata allo stesso modo

Vale la pena ricordare che Deutsche Bank ha avuto un’opinione diversa sulla questione nel recente passato. L’anno scorso, un rapporto della banca d’investimento tedesca affermava che l’elevata volatilità del bitcoin è un ostacolo che rende l’asset digitale non una “fonte affidabile di valore”.

Secondo Labouré, tuttavia, le maggiori fluttuazioni di BTC non sarebbero durate per sempre. L’asset rimane “rischioso” al momento e potrebbe essere “ultra-volatile nel prossimo futuro” ma proprio come l’oro, che ha avuto lo stesso problema, BTC alla fine lo supererebbe.

Mentre bitcoin è il pioniere nello spazio crittografico e il più grande asset digitale per capitalizzazione di mercato, Labore ha anche elogiato i meriti di Ethereum. Ha sottolineato che è più di una criptovaluta in quanto offre molte applicazioni e casi d’uso come i progetti di finanza decentralizzata (DeFi).

In effetti, la maggior parte dei token non fungibili alla moda (NFT) fanno parte della blockchain di Ethereum e ha detto che ETH potrebbe essere l’”argento digitale”.

Labouré ha concluso che nessun’altra criptovaluta sarebbe diventata più forte di Bitcoin o Ethereum nei prossimi cinque anni.

Gli ostacoli delle criptovalute

Lo stratega di Deutsche Bank ha anche parlato degli svantaggi dello spazio delle criptovalute, con la mancanza di regolamentazione come quello principale. Vede l’industria molto più stabile una volta che questo problema verrà risolto. Le preoccupazioni ambientali causate dal mining di criptovalute sono l’altro grande ostacolo:

“Il Bitcoin in un anno usa quasi la stessa energia elettrica della popolazione del Pakistan, un paese che conta più di 200 milioni di persone”.

Questa è diventata una preoccupazione crescente quest’anno, come Elon Musk che ha smesso di accettare Bitcoin per pagare le sue Tesla parlando proprio di problemi ambientali, ma anche il numero di aziende e parti che mirano a risolverlo è aumentato in modo esponenziale. Ad esempio, diversi importanti exchange di criptovalute hanno già lanciato iniziative che li renderebbero carbon neutral, tra cui FTX, BitMEX e Gemini.

CBDC, contanti e criptovalute

Labouré le ha anche scommesso i proverbiali due centesimi sulle valute digitali della banca centrale. Preferisce le criptovalute decentralizzate dicendo che la natura centralizzata delle CBDC non sarebbe attraente per la società. In ogni caso, ritiene che entrambi i beni insieme al denaro coesisteranno con successo nella rete economica nel prossimo futuro.

In un’altra nota, il CIO di Deutsche Bank, Christian Nolting, ha espresso un’opinione leggermente diversa sulla questione. A maggio, ha affermato che l’imminente lancio delle CBDC sarebbe una grave minaccia per bitcoin in termini di servizio come valuta:

“Un’introduzione diffusa delle CBDC accompagnata da una maggiore regolamentazione delle criptovalute potrebbe creare un ambiente più impegnativo per le risorse crittografiche, poiché alcuni dei loro vantaggi rispetto alle attività finanziarie tradizionali svanirebbero a lungo termine”.