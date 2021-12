Ogni fumatore almeno una volta nella vita ha pensato di voler smettere di fumare ma, come tutti sappiamo, questo implica tanta forza di volontà e determinazione. Questa necessità ha ovviamente trovato miriadi di soluzioni e strumenti. Una di queste è il nicopod o sacchetto di nicotina, che ha aperto una nuova era alle soluzioni alternative al tabacco.

Il nicopod è un prodotto alla nicotina che va a sostituire la tradizionale sigaretta ma senza la presenza di combustione e tabacco. Ciò implica anche l’assenza di alito cattivo e denti macchiati. Ogni scatolina contiene tra 19 e 24 sacchetti, e ognuna di queste viene posizionata al di sotto del labbro superiore per circa un’ora. In questo tempo rilascia la nicotina e il suo particolare gusto. Sì, perché è possibile scegliere tra diversi sapori di nicopod, ne esistono alla menta, al caffè, agli agrumi, alla cannella etc.

Chi sceglie di sostituire le nicopod alla classica sigaretta di tabacco lo fa per svariati motivi, che vanno dalla scelta di un’ampia gamma di gusti alla possibilità di godere degli stessi piaceri dello snus, tabacco umido in polvere, ma senza gli effetti negativi del tabacco. Inoltre, è una scelta comoda e più duratura per gli amanti del tabacco masticabile, che evitano così i possibili sgocciolamenti da sputo.

Ciò che rende i nicopod un prodotto innovativo e moderno è la materia prima con cui sono prodotti, ingredienti completamente di origine naturale. Infatti, quasi la maggior parte dei nicopod presenti in commercio provengono da nicotina estratta direttamente dalla pianta di tabacco (nicotiana tabacum) che poi è lavorata, resa pura e liberata da ogni traccia di tabacco. In seguito, la nicotina viene miscelata con aromi naturali e freschi per dare al prodotto una consistenza totalmente naturale.

