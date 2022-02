Reggio Calabria – La Calabria diventa teatro di grandi artisti popolari in tutt’Italia e dall’enorme successo come il già annunciato Achille Lauro che, reduce da Sanremo, terrà un concerto il prossimo 5 agosto al Teatro al Castello.

Avremo inoltre ospite il rapper campione di ascolti Marracash che, per la seconda edizione del Roccella Summer Festival, realizzato in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica (Rc), terrà un concerto in programma per il prossimo 11 agosto.

Marracash, pseudonimo di Fabio Bartolo Rizzo, con una carriera alle spalle tempestata di successi che ebbe inizio nel 2005 con la pubblicazione del suo primo mixtape, finalmente il 12 luglio inizierà il tanto atteso tour portando live sui palchi indoor ed outdoor più importanti d’Italia i suoi grandi successi e potrà finalmente esibirsi dal vivo con le canzoni da record dei suoi ultimi due album: “Persona” e “Noi, loro, gli altri”, che hanno avuto un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano.

Arriva dunque il tanto atteso “Persone tour” organizzato da Friends & Partners che conta 17 appuntamenti nei palasport italiani – le date indoor precedentemente previste in primavera arriveranno da settembre -, con ben 4 date su 5 già soldout nei Forum di Milano, una nuova data appena aggiunta nella maestosa Arena di Verona ed un nuovo e terzo live al Palazzo dello sport di Roma, continuando con 13 date outdoor nelle più importanti rassegne estive tra cui, appunto, il Roccella Summer Festival.

L’estrema popolarità del rapper e il tanto atteso ritorno sui palchi ha provocato il tutto esaurito già in 11 date del suo tour : l’impaziente attesa dei fan è alta e dimostrazione lo è inoltre il pluri riconoscimento che hanno ottenuto gli album dell’artista, considerato senza dubbio il King del rap italiano, che sovrastano tutte le classifiche ed ottengono numerosi riconoscimenti.

Marracash continua a confermarsi come uno degli artisti più influenti della scena musicale italiana ed il pubblico freme nell’attesa delle sue esibizioni live per poter cantare all’unisono i suoi grandi successi.

L’esplosivo tour di Marracash è alle porte e i biglietti per la sua performance al Roccella Summer Festival si possono acquistare attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.

