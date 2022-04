Milano – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano, a seguito di un rafforzamento del dispositivo di controllo economico del territorio, hanno sequestrato circa 100 kg. tra tabacco e sigarette di contrabbando, arrestato un soggetto e denunciato un secondo. In particolare, in tale ambito, i finanzieri del 1° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano hanno monitorato alcuni mercati cittadini, quelli del 3° Nucleo Operativo Metropolitano di Milano ispezionato una ditta individuale avente ad oggetto la vendita di melassa di tabacco per narghilè mentre i militari della Compagnia di Melegnano hanno eseguito numerosi controlli presso vettori nazionali aventi sede nella provincia.

Extracomunitario in casa aveva 50 kg di sigarette di contrabbando

I primi, dopo aver individuato un soggetto extracomunitario che si aggirava con fare circospetto fra i banchi destinati alla vendita di generi alimentari di uno di quei mercati, lo hanno sottoposto a controllo rinvenendo, occultati sulla persona e all’interno di un carrello normalmente utilizzato per contenere la spesa, poco più di 2 kg. di sigarette di contrabbando. Gli approfondimenti esperiti nell’immediatezza hanno fatto emergere che lo stesso, con i suoi diversi alias, risultava gravato da numerosi precedenti di polizia per reati analoghi, circostanza che ha indotto i militari ad estendere il controllo alla sua abitazione nel corso del quale sono state rinvenute 5 scatole di cartone contenenti sigarette di contrabbando per quasi 50 kg. complessivi.

Il soggetto è stato, quindi, tratto in arresto e messo a disposizione della competente autorità giudiziaria che, sulla base degli elementi forniti dalle Fiamme Gialle, ha emesso una sentenza di condanna con pena sospesa ed obbligo di firma innanzi alla polizia giudiziaria. Qualche giorno dopo, lo stesso soggetto è stato sorpreso nuovamente, da un diverso equipaggio della Guardia di Finanza di Milano, intento a vendere sigarette di contrabbando che gli sono state, ancora una volta, sequestrate.

Sempre nel territorio del capoluogo, i finanzieri del 3° Nucleo Operativo Metropolitano nell’eseguire un controllo fiscale presso l’abitazione di un cittadino extracomunitario, peraltro evasore totale, hanno rinvenuto, all’interno della stessa e di un magazzino non dichiarato, oltre 36 kg. di melassa di tabacco, importata tramite canali paralleli a quello ufficiale.

Il particolare prodotto, molto in voga fra i giovani perché utilizzato anche in diversi locali del centro cittadino per essere fumato con il narghilè, è stato sequestrato poiché deve, come ogni altro tipo di tabacco, essere assoggettato alle imposte. Infine, nel corso di due diverse attività, i finanzieri di Melegnano hanno rinvenuto, occultati in pacchi giacenti presso due vettori e in attesa di essere smistati, quasi 10 kg. di sigarette di contrabbando.

Le attività descritte sono ulteriore testimonianza dell’impegno della Guardia di Finanza a tutela degli interessi erariali nazionali e dell’Unione Europea, in una fase storica in cui fenomeni quali quello del contrabbando di tabacchi lavorati, e prodotti derivati, potrebbero far registrare una recrudescenza stante l’elevato costo del prodotto e la crisi economica dovuta alla pandemia tuttora in atto.