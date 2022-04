Lo sport, come la musica, è un linguaggio universale. Se c’è qualcosa che a sua volta può accomunare alcuni sportivi, però, è il gioco. Se magari un tempo era un tabù, oggi sono molti gli sportivi che dichiarano candidamente di essere degli appassionati del tavolo verde o che vengono perlopiù pizzicati da qualche tabloid all’interno di un casinò. Il nome di Michael Jordan è indubbiamente uno dei più famosi sotto questo punto di vista. L’ex cestista e golfista sarebbe stato un grande amante del blackjack, soprattutto all’inizio degli anni ’90. Pare che l’ex stella dei Chicago Bulls abbia avuto più di qualche problema col gioco, negando in un primo momento ogni suo legame con le carte, ma in seguito la notizia è divenuta di dominio pubblico. Jordan scommetteva anche sulle sue stesse partite a golf, mentre per regolamento gli era fatto divieto di giocare sulla NBA, essendo un professionista del settore. Jordan cercava la competizione ovunque. Fuori dal campo, a mantenerlo vivo era quindi il tavolo da gioco.

Nel tennis è stato Boris Becker a far parlare di sé per il rapporto con il gioco, al punto che una ventina di anni fa tentò anche la carriera di pokerista professionista. Tuttavia, l’improvvisazione era evidente e la fortuna durò ben poco. Come a dire che la sola passione non basta, insomma. Forse se avesse provato a studiare le strategie al tavolo della roulette sarebbe andata anche peggio tra tutte le combinazioni di numeri possibili, ma di questi tempi, comunque, Boris continua a dilettarsi nei tornei di poker online, senza disdegnare le sfide con professionisti più esperti di lui. Nel commentare la differenza tra il tennis e il poker, l’ex campione ha dichiarato che il tutto sta nell’approccio mentale.

Tiger Woods è forse lo sportivo professionista che più di tutti è stato “chiacchierato” in relazione al gioco. L’ex golfista Woods si è seduto spesso e volentieri ai tavoli di blackjack, tanto da venire ospitato di frequente dai principali casinò americani, che hanno goduto più di una volta delle sue puntate folli da almeno 25.000 dollari. Nonostante gli alti e bassi, Woods è ancora oggi uno degli ex atleti più ricchi del globo, tuttavia la maggior parte delle opulenze è stata conquistata al di fuori delle sale.

E il calcio? Gianluigi Buffon non ha mai nascosto di aver giocato a lungo a poker, presenziando anche a diversi eventi ufficiali. L’indimenticato portiere di Berlino 2006 ha conosciuto un periodo molto delicato della sua vita proprio poco prima del grande successo al Mondiale. Fu in quel frangente che si avvicinò al gioco. Per il portiere le carte rappresentavano un semplice svago e non ha mai capito perché dovessero essere indicate spesso come un tabù.

Tra i calciatori, comunque, non sono mancati casi di atleti che hanno sperperato soldi senza ritegno. Nel 2018 Radja Nainggolan dovette restituire 150.000 Euro al casinò di Lugano e Arturo Vidal è stato pizzicato più di una volta ai tavoli da poker. Insieme a Piquè, nel 2019 il cileno ha vinto mezzo milione di Euro in un torneo a Barcellona. Una cifra mostruosa, ma paradossalmente inferiore alle singole mensilità di molti dei top player ancora in attività…