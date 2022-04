Polistena – Un 55enne, N.S., di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è stato arrestato stanotte per tentato omicidio ai danni di un uomo, avvenuto con un’arma detenuta illegalmente. L’ordinanza di misura cautelare in carcere è stata eseguita stanotte dai poliziotti della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Polistena.

Le indagini della Polizia sul tentato omicidio al macello comunale di Laureana di Borrello

Dalle indagini della Polizia, avviate nel maggio 2020, è emerso che l’arrestato, per futili motivi legati al controllo della macellazione delle carni, avrebbe esploso circa sei colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un allevatore che si trovava nei locali del macello comunale di Laureana di Borrello. Altre tre persone sono state denunciate per favoreggiamento personale, per aver aiutato il cinquantacinquenne a eludere le investigazioni.