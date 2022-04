Reggio Calabria – Quinto risultato utile consecutivo per la ASD VIGOR che vede concretamente avvicinarsi il primo posto in classifica dovendo recuperare una gara rispetto all’attuale battistrada REAL METROPOLITANO. Prova tutta cuore e grinta quella fornita dai Vigorini che seppur in formazione largamente rimaneggiata e con diversi elementi non al 100% sciorinano una prestazione maiuscola imponendosi su un avversario tenace e mai arrendevole. L’inizio è tutto di marca nerazzurra con un micidiale 1/2 firmato da R. GIORDANO e G. DI GANGI i quali duettano splendidamente tra di loro realizzando con conclusioni di pregevole fattura e fissando subito il risultato sul 2-0 iniziale. Accorcia le distanze la TEKNOSERVICE ma ciò provoca l’immediata reazione dei ragazzi del Presidente S. CANALE i quali realizzano altre due marcature ancora con i bomber di giornata R. GIORDANO (pregevole conclusione dal limite dell’area) e G. DI GANGI (azione personale con tiro a giro sul secondo palo). La prima frazione di gioco si conclude sul parziale di 4-1 per la VIGOR che va vicina più volte ad arrotondare ulteriormente il risultato. Nel secondo tempo la VIGOR si limita ad amministrare il gioco e si registra la quinta marcatura del solito A. CUTRUPI difensore con il vizio del gol che a seguito di calcio d’angolo si produce nella specialità della casa incornando di testa sotto misura. Accorcia le distanze la TEKNOSERVICE e si conclude l’incontro con il risultato finale di 5-3 per la VIGOR.

Da segnalare:

-l’eccellente prestazione fornita dal “Jolly” D. RISO nell’occasione schierato ed adattato sulla linea difensiva e autore di un’ottima prestazione che sicuramente metterà in difficoltà il mister sulle scelte future.

-la sempre concreta opera di costruzione ed interdizione posta in essere dalla cerniera di centrocampo composta dal duo E. MALTESE e F. MORABINI onnipresenti sulla linea mediana sia in fase offensiva che difensiva.

-il “sempreverde” R. GIORDANO che a dispetto dell’età illumina ancora il gioco con tocchi di alta classe e conclusioni a rete di pregevole fattura.

ASD VIGOR-TEKNOSERVICE​​ 5-3

-R.GIORDANO (2)

-G.DI GANGI (2)

-A.CUTRUPI (1)

1​ALEXANDER​PRYSIHANZIUK​

2​FABIO​​SPANO’​​

3​FRANCESCO​LA GRECA ​​

4​DAVIDE ​RISO​​

5​ANTONIO​CUTRUPI​​

6​ENRICO​MALTESE​​

7​SANDRO​SCIELZO​​

8​FRANCESCO​MORABINI​​

9​ANDREA​ROMANO​​

10​ROBERTO​GIORDANO​​

11​GIUSEPPE​DI GANGI​​

AII. ​​ANDREA ROMANO

Prs.​ ​SALVATORE CANALE