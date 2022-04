Cinquefrondi – Lavori in corso sulla viabilità a Cinquefrondi. La Città Metropolitana di Reggio Calabria, su indirizzo del sindaco facente funzione Carmelo Versace, anche nella sua qualità di delegato alla viabilità, ha avviato un importante intervento sulla SP4, arteria stradale che attraversa il Comune di Cinquefrondi, sulla piana di Gioia Tauro. L’intervento di manutenzione straordinaria sulla sede stradale prevede la fresatura del vecchio asfalto ammalorato, la realizzazione della nuova pavimentazione stradale con la relativa segnaletica orizzontale.

“Un intervento – ha spiegato il sindaco ff Versace in una nota – molto atteso dalla cittadinanza, la cui urgenza è stata condivisa anche con lo stesso sindaco di Cinquefrondi e consigliere metropolitano Michele Conia“. Attività in corso anche nella frazione di Santa Giorgia nel comune di Scido. La Città Metropolitana ha attivato un intervento di messa in opera di reti paramassi propedeutico alla riapertura dell’arteria stradale che era stata chiusa per motivi di sicurezza nel 2017 in seguito ad un evento franoso.

Un altro intervento che servirà a migliorare il complesso della viabilità sulle aree interne della piana di Gioia Tauro, “un territorio – ha spiegato ancora Versace – che in passato ha molto sofferto degli aspetti legati all’accessibilità viaria, soprattutto a causa di una scarsa manutenzione delle arterie stradali, sulle quali interverremo via via con una programmazione strutturata mirata a risolvere le principali criticità e migliorare la viabilità su tutte le strade del comprensorio”.