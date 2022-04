Come sappiamo, la vita a volte è proprio imprevedibile. Questo è vero soprattutto quando una persona attiva uno o più prestiti ma si ritrova in quella che potremmo definire una situazione a collo di bottiglia.

In questi casi, piuttosto comuni, il rimborso di due o più rate pone il debitore in una momentanea condizione di sovraindebitamento. Proprio per questo esiste una formula di prestito che permette di sommare più debiti contratti in un solo finanziamento alleggerendo la rata e proteggendolo dal rischio di essere segnalato come insolvente.

Come funziona il consolidamento debiti?

La forma di prestito per esigenze di consolidamento prestiti è in tutto e per tutto simile a quella di un prestito tradizionale. La banca o la finanziaria a cui è possibile rivolgersi, infatti, vorrà verificare la situazione economica e lavorativa per poi accordare o meno la richiesta. A quel punto procederà a ricalcolare l’importo dovuto totale, ovvero sommato tra i prestiti attivi, e a stabilire l’importo della rata mensile e la durata del nuovo prestito. In altre parole due o più prestiti diventano uno solo con un’unica scadenza mensile che accorpa le rate precedenti.

Le condizioni che riguardano il tasso di interesse, tuttavia, sono variabili e dipendono da una serie di fattori tra cui le proposte sul mercato finanziario, la durata del prestito e l’importo totale da restituire. In alcuni casi, inoltre, questa forma di prestito permette anche di richiedere una liquidità aggiuntiva in modo tale da permettere al debitore di far fronte a tutte le spese improvvise che si sono rese necessarie.

Tutti i finanziamenti in un’unica rata

Dopotutto un guasto all’auto, una spesa sanitaria o l’esigenza di cambiare un elettrodomestico in casa sono eventi che non possiamo prevedere e che possono verificarsi anche a poca distanza gli uni dagli altri. Per questo oggi è possibile consolidare tutti i prestiti in uno solo attraverso una formula comoda che preserva il debitore dal rischio di essere segnalato al CRIF permettendogli di far fronte a tutti i suoi impegni finanziari.

Per informazioni specifiche sul costo reale del prestito per consolidamento debiti bisogna consultare i fogli informativi ed il TAEG, un valore che, ovviamente, differisce da banca a banca. Inoltre i requisiti di accesso sono variabili così come lo sono le garanzie richieste al momento del deposito della domanda.

Quando si consolidano due o più prestiti la rata unica mensile sarà inferiore a quelle pagate in precedenza e, proprio per questo, la durata totale del prestito si allungherà. Tuttavia permetterà di riorganizzare le spese tenendo conto della rata ridotta e del nuovo impegno di prestito.

Inoltre è importante sapere che anche il nuovo finanziamento ottenuto per consolidamento debiti permette l’estinzione anticipata con costi e procedure identiche a quelle del finanziamento personale tradizionale. In conclusione tutte le condizioni sono variabili anche in base alle tipologie di prestiti precedentemente attivati per cui per depositare la domanda e conoscere il responso sarà necessario fornire tutta la documentazione che permetterà alla banca di fare una valutazione.