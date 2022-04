Reggio Calabria – Neanche un mese fa aveva tentato il suicidio, oggi pomeriggio ancora una volta gli angeli delle Volanti lo hanno letteralmente strappato alla morte e alla corda a cui si era appeso. È accaduto nel quartiere di Santa Caterina, dove le Volanti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico sono giunte grazie a una segnalazione telefonica giunta alla sala operativa della Questura.

Una volta sul posto, una stradina che collega via Zara con piazza della Libertà, gli agenti delle Volanti non hanno perso nemmeno un secondo. Hanno sfondato la porta, aiutati anche da alcuni vicini che hanno allungato un piede di porco. Una volta dentro al piccolo appartamento hanno trovato l’uomo appeso a una delle travi in legno del soffitto. Il volto già di colore cianotico. Senza esitare un attimo e con un perfetto coordinamento di squadra, i poliziotti intervenuti lo hanno sollevato dalle gambe e un altro agente ha tagliato la corda con un coltellino multiuso che tiene sempre a portata di mano. Una volta disteso per terra gli hanno praticato le manovre di rianimazione che lo hanno tenuto in vita fino all’arrivo dei sanitari del 118 intervenuti insieme ai vigili del fuoco. Grazie alle bombole di ossigeno i sanitari dopo averlo rianimato lo hanno trasportato in ambulanza al pronto soccorso.