Roma – “Desidero esprimere le mie congratulazioni e formulare gli auguri di buon lavoro al neo Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, che ha sempre dimostrato, con impegno e alta professionalità, una particolare attenzione alla complessa opera di contrasto della criminalità organizzata di stampo mafioso”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

“Voglio anche ringraziare – ha aggiunto il ministro – l’ex procuratore nazionale, Federico Cafiero de Raho, per l’importante lavoro svolto in questi anni contro una criminalità mafiosa sempre più interessata ad infiltrarsi nell’economia legale e ora anche a intercettare le risorse pubbliche messe in campo con il PNRR”.