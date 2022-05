Il presidente Lorenzo Festicini (INA) ricevuto da Monsieur Aurélien Agbenonci, ministro degli Esteri e della Cooperazione della Repubblica del Benin, in Africa. Ad accompagnare il presidente M.P. Giulio Cerchietti, coordinatore della missione internazionale e il Console S.E. Guido Donà. Sapendo dell’importante opera umanitaria in campo medico che si sta attuando in questi giorni in terra d’Africa (Benin) nel ricordo di Sua Eminenza il Cardinale Bernardin Gantin , nei giorni scorsi il ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Monsieur Aurélien Agbenonci ha ricevuto la delegazione internazionale presso la sede del Ministero.

Un incontro cordiale quello avvenuto. Dopo essere stato informato di quanto fatto e quanto programmato nei giorni che seguiranno, il ministro si è personalmente congratulato con la delegazione esprimendo parole di viva soddisfazione.

“Ancora una volta grazie alla caparbietà, al duro lavoro di M.P. Giulio Cerchietti e alle tante persone che sostengono le nostre opere, si è potuto mostrare il cuore generoso dei tanti calabresi e non solo, che ci aiutano ad attuare concretamente opere di carità evangeliche” dichiara Festicini aggiungendo “la mia regione è un luogo meraviglioso e merita in ogni luogo di poter mostrare le proprie bellezze che non sono fatte di soli luoghi incantevoli invidiati da tutto il mondo, ma anche dal cuore generoso e grande di chi quei luoghi li vive e li abita”.