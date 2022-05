Reggio Calabria – L’assessora comunale alla Cultura e Turismo, Irene Calabrò, ha ricevuto a Palazzo San Giorgio il prof. Francesco Romano nominato lo scorso febbraio dal Ministro dell’Università e della Ricerca, Direttore del Conservatorio di Musica “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per il triennio accademico 2021-2024. Nel corso dell’incontro (a cui ha preso parte anche Eduardo Lamberti Castronuovo, quale componente del Cda del Conservatorio “Cilea”), sono state affrontate le tematiche del settore Cultura, con particolare riferimento al contesto artistico e musicale, nell’ottica della sinergia istituzionale che gli Enti sono chiamati a sviluppare e sostenere.

Dal confronto, inoltre, è emerso il comune impegno per l’ulteriore rilancio e il rafforzamento dell’importante ruolo che il Conservatorio svolge sul territorio, nel quadro di un percorso condiviso di attività, progetti e iniziative che vedranno l’amministrazione comunale al fianco della storica istituzione di formazione artistica e musicale. In questa direzione, infine, è stata anche rimarcata la centralità del Teatro Comunale “Francesco Cilea”, quale luogo simbolo e identitario per tutto il settore culturale della città di Reggio Calabria.