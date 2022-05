Palmi – “La famiglia italiana la si aiuta grazie alla messa a terra della riforma del Family Act, che oggi è legge dello Stato entrata in vigore”. Lo ha detto il ministro della famiglia, Elena Bonetti, a margine di un convegno sul Family Act tenuto oggi a Palmi.

“La riforma – ha aggiunto il ministro – prevede un sostegno economico a tutte le famiglie con figli, con l’assegno unico universale, investimenti nei servizi educativi, la costruzione di nuovi asili nido e il sostegno alle spese per l’educazione, per la scuola, che le famiglie sostengono e che devono essere ovviamente restituite da parte dello Stato, e ancora riforma dei congedi parentali e incentivo al lavoro femminile e al lavoro dei giovani. L’incentivo al lavoro femminile è un asso straordinario in particolare – ha sottolineato Bonetti – per questo territorio e questo significa mettere le donne nelle condizioni di poter scegliere di essere madri ma nello stesso tempo di intraprendere una carriera lavorativa con un’attenzione in particolare e incentivi significativi grazie al Pnrr all’imprenditoria femminile. Per i giovani – ha concluso il ministro della famiglia – casa lavoro e scuola”.