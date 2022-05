Reggio Calabria – Operazione Transilvania, a partire dalle prime ore del mattino di ieri giovedì 19 maggio, i Carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, unitamente al personale delle forze di polizia di Romania e Germania sotto il coordinamento di Europol, l’agenzia di Polizia europea specializzata nel contrasto al crimine transfrontaliero tra gli Stati membri dell’Unione, hanno dato esecuzione a 13 mandati di arresto europeo e 3 ordinanze di custodia cautelare. I provvedimenti sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura della Repubblica che ha coordinato le complesse indagini, nei confronti dei vertici di un’organizzazione criminale dedita alla circonvenzione di soggetti fragili.

Le indagini dell’operazione Transilvania

L’operazione, convenzionalmente chiamata “Transilvania”, scaturisce dall’ attività d’indagine avviata nel 2018 sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Locri, a seguito di denuncia sporta da un anziano originario di un paese della locride alla locale Stazione Carabinieri, segnalando per primo di essere stato circuito da una giovane donna di nazionalità rumena la quale, fingendosi innamorata di lui, lo aveva indotto, nell’arco di un anno, a consegnarle, attraverso dazioni dirette di danaro contante e versamenti tramite “Money Transfer” all’estero, la somma complessiva di 20.000 euro.

I Carabinieri, attraverso una mirata attività investigativa nonché tramite accertamenti di natura finanziaria sull’interessata, sono giunti in breve a disvelare un’articolata organizzazione criminale, dotata di una struttura piramidale, composta interamente da soggetti di nazionalità rumena, avente un vertice stanziale in Romania e la propria base operativa in Italia tra Bianco e Melito di Porto Salvo (RC), con articolazioni nei comuni di Siderno, Rosarno, Bovalino, Reggio Calabria e Milazzo (ME).

I dettagli saranno resi noti durante una conferenza stampa che si terrà alle ore 10,30 a cura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria ed a cui parteciperanno il Comandante Provinciale di Reggio Calabria, Col. Marco Guerrini e personale dell’ Ufficio Europeo di Polizia.

TRANSYLVANIA OPERATION: DISARTICULATED A CRIMINAL ASSOCIATION WITH OPERATIONAL BASE IN ITALY AND INVOLVING SEVERAL EUROPEAN COUNTRIES

16 PEOPLE AFFECTED BY PRECAUTIONARY MEASURE: 59 THE SUSPECTS

Starting from the early hours of yesterday morning Thursday 19 May, the Carabinieri of the Provincial Command of Reggio Calabria, together with the staff of the police forces of Romania and Germany, under the coordination of Europol, the European Police Agency specialized in combating cross-border crime between the Member States of the Union, have executed 13 European arrest warrants and 3 pre-trial detention orders. The measures were issued by the Gip of the Court of Locri, at the request of the local Public Prosecutor’s Office that coordinated the complex investigations, against the leaders of a criminal organization dedicated to the circumvention of fragile subjects.

The operation, conventionally called “Transylvania”, stems from the investigation activity launched in 2018 under the coordination of the Public Prosecutor’s Office of Locri, following a complaint made by an elderly man from a town in the Locri region to the local Carabinieri Station, reporting first that he had been circuited by a young woman of Romanian nationality who, pretending to be in love with him, had induced him, within a year, to deliver to her, through direct donations of cash and payments through “Money Transfer” abroad, the total sum of 20,000 euros.

The Carabinieri, through a targeted investigative activity as well as through financial investigations on the interested party, have quickly come to unveil an articulated criminal organization, equipped with a pyramidal structure, composed entirely of subjects of Romanian nationality, having a permanent summit in Romania and its operational base in Italy between Bianco and Melito di Porto Salvo (RC), with articulations in the municipalities of Siderno, Rosarno, Bovalino, Reggio Calabria and Milazzo (ME).

The details will be announced during a press conference to be held at 10.30 am by the Provincial Command of the Carabinieri of Reggio Calabria and attended by the Provincial Comandan, Col. Marco Guerrini and staff of the European Police Office.