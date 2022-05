Prosegue ed entra nella fase finale il campionato Interforze/Interaziendale Asc che vede la Asd Vigor del presidente Salvatore Canale, raggiungere il primo posto dopo una rincorsa durata per tutta la stagione. La compagine Vigorina con regolarità di risultati e mantenendo l’imbattibilità stagionale frutto di un ruolino di marcia da record (8 vittorie e 2 pareggi su un totale di 10 gare disputate) aggancia in vetta l’ex capolista Real Metropolitana e si candida concretamente alla vittoria finale.

1 – Nella gara contro la sempre valida Teknoservice una doppietta del fantasista Laganà D. ed un sigillo personale del bomber Pellegrino F. unitamente alla marcatura dell’inossidabile Scielzo S. fissano il risultato finale sul 4-1.

2 – Segue un sofferto 4-2 sulla compagine della Polizia Municipale dove ancora Laganà D. la fa da protagonista mettendo a segno una tripletta finalizzando l’ottimo gioco espresso dalla squadra. Quarta rete realizzata dal jolly di centrocampo Morabini F. a suggellare l’ennesima ottima prestazione personale.

3 – Nel big-match di campionato (diretto in maniera decisa ed impeccabile dall’arbitro Andrea Ripepi) contro l’ex capolista Real Metropolitana (compagine ostica con un collettivo di grande qualità) una Vigor combattiva e grintosa rimonta lo svantaggio iniziale determinato da una sfortunata autorete e ribalta il risultato nel secondo tempo. Gara nervosa e combattuta (con ben 8 ammoniti) quella disputatasi al Centro Sportivo “B. Cordoba” di Pellaro alla presenza di un pubblico numeroso e rumoroso. Nel 3-1 finale spicca la grande prova di carattere dei ragazzi del presidente Canale, che mettendo in campo cuore e grinta riescono a portare a casa i 3 punti che significano 1° posto in classifica. L’iniziale svantaggio viene riequilibrato sul finire di primo tempo quando Maltese E. con “un piattone” ad incrociare mette fuori causa il portiere avversario concludendo a rete un’ottima manovra corale rifinita da Laganà D. autore di un pregevole assist in area di rigore. Nella seconda frazione di gioco la gara si fa sempre più tesa e numerosi sono gli interventi fallosi. Il direttore di gara come detto in precedenza è costretto ad intervenire diverse volte con il cartellino giallo. Proprio su uno di questi interventi al limite del regolamento Morabini F. è atterrato platealmente in area di rigore. Il successivo penalty viene trasformato con freddezza chirurgica dal medesimo centrocampista che piazza la sfera nell’angolo basso alla sinistra del portiere. Sul risultato di 2-1 per la Vigor si aprono spazi inattesi nella metà campo avversaria dove il gioco ragionato con palla a terra finalizzato ad attaccare la profondità impostato dai Vigorini porta a creare delle pericolose trame offensive. Su una di queste ripartenze Pellegrino F. allargandosi sulla destra porta fuori posizione i difensori avversari e serve nello spazio il velocissimo Laganà D. che lascia sul posto il suo marcatore e fila via verso la porta avversaria trafiggendo il portiere avversario in uscita fissando il risultato finale sul 3-1. I minuti finali vedono la Real Metropolitana agire in un forcing disperato con palloni lunghi gettati in area di rigore avversaria senza raggiungere comunque l’obiettivo stante la diga difensiva alzata dal dinamismo di Nicolosi C. e Di Gangi G. a metà campo e da Cutrupi A. nel reparto arretrato. Al triplice fischio finale volti tesi ma soddisfatti per la Vigor con l’obiettivo del 1° posto finalmente raggiunto.

TEKNOSERVICE – ASD VIGOR 1-4

LAGANA’ (2)

PELLEGRINO (1)

SCIELZO (1)

ASD VIGOR – POLIZIA MUNICIPALE 4-2

MORABINI (1)

LAGANA’ (3)

ASD VIGOR – REAL METROPOLITANA 3-1

MALTESE (1)

MORABINI (R1)

LAGANA’ (1)

ASD VIGOR

1 PRYSIHANZIUK ALEXANDER

2 SPANO’ FABIO

3 LA GRECA FRANCESCO

4 MORABINI FRANCESCO

5 CUTRUPI ANTONIO

6 MALTESE ENRICO

7 SCIELZO SANDRO

8 NICOLOSI CLAUDIO

9 PELLEGRINO FRANCESCO

10 LAGANA’ DOMENICO

11 ROMANO ANDREA

12 FORTUGNO SEBASTIANO

13 PRATICO’ CARMINE

14 TORRISI NORMAN

15 ANGELICO FRANCESCO

16 DI GANGI GIUSEPPE

17 RISO DAVIDE

18 GIORDANO ROBERTO

AII. ROMANO ANDREA

Presidente: CANALE SALVATORE