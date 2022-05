Miliardi di persone in tutto il mondo usano Internet per una varietà di cose diverse. Forse vi permette di acquistare quel nuovo top che avevate adocchiato. Forse è il vostro punto di riferimento per i giochi o il modo in cui vi tenete aggiornati sulle notizie. Qualunque siano queste attività, esse creano un personaggio online composto da abitudini, ricerche e, soprattutto, dati privati.

Le informazioni sono diventate la nuova valuta del XXI secolo, e probabilmente ve ne siete accorti, dato che è sempre più difficile proteggersi online da tutti gli occhi indiscreti. Ma non preoccupatevi. Apportando alcune semplici modifiche ai vostri dispositivi e ai vostri account, potrete mantenere la sicurezza contro qualsiasi ficcanaso indesiderato. Iniziare è facile, perché abbiamo messo insieme un elenco di consigli e trucchi da seguire per aiutarvi a mantenere la vostra privacy online al sicuro:

Per iniziare, potete fare un uso intelligente degli strumenti a vostra disposizione.

Proteggete i vostri account

Come ben sapete, violazioni di dati e fughe di password hanno colpito siti web ricchi di dati come Facebook, Equifax, Yahoo e altri ancora. Purtroppo, se avete degli account online, è possibile che gli hacker abbiano avuto accesso ai vostri dati da almeno uno di essi.

Alla luce di tutte queste violazioni, consigliamo a tutti gli utenti online abituali di dotarsi di un gestore di password. Questo strumento essenziale consente di generare e ricordare password diverse e complesse per ogni singolo account, garantendo la massima protezione in caso di compromissione di una delle vostre password. I gestori di password possono sembrare intimidatori all’inizio. Tuttavia, una volta configurati, è sufficiente navigare in Internet e, mentre si accede ai propri account, il gestore suggerisce di modificare le password deboli o duplicate. In breve tempo, ogni account avrà una password unica, che sarà memorizzata e pronta per essere utilizzata a ogni accesso.

Proteggere la navigazione sul Web

I cookie online sono il prodotto di aziende e siti web come Casino777 casino online, che decidono di tracciare tutto ciò che fate online. Ogni sito web che visitate, annuncio che controllate o social media che consultate raccoglie informazioni sulla vostra posizione, sulle vostre abitudini di navigazione e altro ancora. Indipendentemente dalla riservatezza che pensate di avere online, è molto probabile che i siti web che visitate regolarmente forniscano tutti i dati di cui gli inserzionisti hanno bisogno per indirizzare gli annunci in modo specifico in base al tipo di persona che siete.

Una rete privata virtuale (VPN) contribuisce ad aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, proteggendo la vostra connessione a Internet e la vostra privacy online. A tal fine, nasconde il vostro indirizzo IP e crea un tunnel crittografato attraverso il quale scorrono i vostri dati. Tuttavia, assicuratevi di scegliere un’azienda di cui potete fidarvi che non memorizzi o venda i vostri dati, dato che tutto il vostro traffico internet passerà attraverso di essa.

Software antivirus

I virus, i file infetti e i siti web dannosi sono ancora comuni come lo erano più di dieci anni fa. Se un software dannoso si insinua nel vostro computer, può causare il caos, dal bombardarvi con fastidiosi pop-up alla scansione del vostro dispositivo alla ricerca di informazioni personali. Se siete a rischio perché cliccate su link rischiosi o condividete un computer con altri, vale la pena di installare un software antivirus.

Quale software antivirus dovreste prendere in considerazione? Vi suggeriamo il software antivirus TotalAV in modo che possiate stare al sicuro online e difendervi da tutte le minacce online. TotalAV è orgoglioso di non essere invadente e di non inviare notifiche come la maggior parte degli antivirus. È compatibile con ogni dispositivo domestico e combina tutti gli strumenti elencati in questo articolo in un unico pacchetto completo.