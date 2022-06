Isola Capo Rizzuto (Crotone) – Nella mattinata del 7 giugno scorso, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio svolti dalla Questura di Crotone, personale della Squadra Mobile ha scoperto una maxi-piantagione di canapa indiana con circa 700 piante, alte tra i 50 ed 120 cm, nelle campagne di Isola Capo Rizzuto, in località San Fantino Agro.

La piantagione, coltivata all’interno di una serra riconducibile ad una azienda agricola ivi ubicata, era custodita da una coppia di cittadini rumeni che abitavano stabilmente in una abitazione presente all’interno della proprietà; all’interno, oltre ad un sistema di irrigazione, sono stati trovati diversi utensili utilizzati per la coltivazione e la lavorazione dello stupefacente.

Il proprietario dell’azienda, giunto sul posto, è stato tratto in arresto in concorso con la coppia straniera, e dovrà rispondere del reato di coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Agli arrestati, dopo il rito per direttissima, è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari.

La vendita al dettaglio dello stupefacente sequestrato avrebbe fruttato oltre 400.000 euro.