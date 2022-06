Reggio Calabria – Torna a riunirsi il Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. La prossima seduta è prevista per martedì 14 giugno, presso la Sala del Consiglio “Leonida Repaci” di Palazzo “Corrado Alvaro”, in prima convocazione alle ore 10.00 ed in seconda convocazione alle ore 11.00.

Tra i punti all’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021, l’approvazione del programma triennale delle opere pubbliche, la nomina dei componenti delle Commissioni e Sottocommissioni Elettorali Circondariali, la modifica del regolamento per il funzionamento del Consiglio Metropolitano, una variazione al bilancio di previsione 2022-2024 e l’istituzione della Consulta metropolitana per la tutela della salute mentale della città Metropolitana di Reggio Calabria.

La seduta sarà integralmente trasmessa in diretta streaming sul canale ufficiale della Città Metropolitana: https://www.youtube.com/c/CittàMetropolitanadiReggioCalabria

Sarà comunque possibile assistere in presenza alla riunione del Consiglio, dalle postazioni riservate alla stampa.