«La notizia della morte di Cosimo Di Lauro boss di camorra morto in carcere all’età di 49 anni, rafforza ancora una volta quanto possa essere importante il progetto “Liberi di Scegliere” che ormai da diversi anni, prima a Reggio Calabria adesso a Catania, il Presidente Del Tribunale dei Minorenni adesso a Catania Roberto Di Bella “cavalca” la possibilità che anche i figli dei boss possono avere un futuro diverso. Sottrarli alle famiglie di mafia questa la finalità del progetto». È quanto dichiara, a nome di tutto il direttivo, il presidente dell’associazione Don Milani, Filippo Pollifroni.

«Prima a Reggio Calabria, adesso a Catania, i risultati già sono stati tanti, proprio per questo – aggiunge Pollifroni – facciamo un plauso al Presidente Di Bella per il grande coraggio e la grande partecipazione emotiva che mette nel suo lavoro. Un futuro diverso può esserci per i figli delle mafie. Grazie Presidente».