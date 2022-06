Il marketing innovativo utilizza sempre più questi strumenti a fini promozionali, per conquistare e mantenere nuovi e vecchi clienti. Il gamification marketing sta prendendo sempre più piede tra le aziende di e-commerce, in tutti i settori, anche in quelli più lontani dal mondo del gioco.

Cos’è il gamification marketing?

Il gamification marketing, noto anche come ludicizzazione, è l’utilizzo di strumenti promozionali che derivano dall’esperienza ludica, come quiz, test, giochi a premi. Il successo di questa formula risiede principalmente nel fatto che i consumatori sono alla ricerca di esperienze di consumo sempre più emozionali, interattive e partecipative: in poche parole quello che in marketing si definisce customer experience. L’esperienza, infatti, all’epoca dei consumi digitali, rappresenta un valore aggiunto determinante, in un mercato dominato da un sovraffollamento di prodotti e da stimoli pubblicitari di ogni genere.

Per questo motivo, un’azienda di e-commerce che propone i propri prodotti o servizi e li veicola attraverso esperienze di intrattenimento e gioco, tramite canali interattivi – come ad esempio i social – ha più probabilità di fare presa sui nuovi potenziali acquirenti, ma anche di fidelizzare quelli già esistenti. In questo modo l’impresa costruisce e consolida anche la propria credibilità, o brand awareness.

Dai social ai quiz: quando il marketing è ludico

Ma quali sono gli strumenti più utilizzati nell’ambito della gamification applicata al marketing promozionale?

In realtà capita a tutti ogni giorno, quando si acquista online – e non solo – di partecipare a queste esperienze, anche perché i canali privilegiati dalle aziende sono i social network, le app, i volantini, i siti web, le email, e dunque tutti supporti decisamente popolari… inclusa la tv.

Si pensi alla recente esperienza del Fanta Sanremo, che ha traslato il Fantacalcio al mondo della canzone, e attratto il pubblico con un gioco a punti in cui, simili ai bonus casino, le frasi della serie “Un saluto a zia Mara” potevano sbloccare crediti aggiuntivi, i cosiddetti “Baudi”, utili alla formazione della propria squadra di cantanti.

I mini giochi sono dunque molto apprezzati dal pubblico, perché semplici, interattivi e, soprattutto, associati a una piccola ricompensa.Di solito, infatti, i tipi di gioco proposti riconoscono un vantaggio per l’utente, che può essere un coupon o un buono sconto, l’invio di un campione omaggio, la prova gratis di un servizio o le spese di spedizione gratis.

L’azienda può anche invitare l’utente a partecipare a un quiz o a un test, in cui indicare abitudini di consumo, gusti, preferenze. Il vantaggio per il potenziale cliente è una piccola ricompensa, mentre l’azienda avrà acquisito dati e informazioni utili, e un primo contact point col consumatore.

Sentirsi parte di una community per un cliente è importante, soprattutto quando la finalità dell’azienda è la fidelizzazione.

Nell’era dell’e-commerce, infatti, la migrazione della clientela verso i competitor è un fenomeno ricorrente.

Per questo sempre più imprese stanno investendo sull’implementazione di app native, che propongono, anche attraverso dei giochi, dei veri e propri inviti all’azione, ad esempio “costruisci il tuo look ideale”, “completa il cruciverba per scoprire se hai vinto un omaggio”, “gioca, acquista, accumula stelline e ricevi punti cashback”, “partecipa alla caccia al tesoro e vinci i nostri prodotti”, e così via.

Insomma, solo per fare qualche esempio ben noto, dalla campagna “Coca Cola Shake it!”, al video virale per il lancio del Samsung Galaxy S4, passando per il “Nike Run Club” e per il programma TIM Party, l’universo dei grandi brand, e non solo, è pieno di queste esperienze interattive di marketing.

In sintesi: i vantaggi della ludicizzazione

Se dunque anche le multinazionali e le marche più famose a livello globale ricorrono sempre più spesso alla gamification, è proprio perché questo insieme di tecniche di marketing ha delle utilità e finalità ben precise. Eccole, in sintesi:

creazione di un contact point col potenziale acquirente, quando l’utente partecipa al gioco. I dati raccolti al momento della registrazione saranno utili all’azienda per conoscere i possibili futuri clienti e per attivare programmi di fidelizzazione attraverso offerte mirate, customizzate e, dunque, “su misura.

aumento delle vendite, quando il gioco prevede degli obiettivi progressivi (ad esempio, “accumula punti fedeltà per guadagnare un premio”).

miglioramento della brand awareness: l’azienda sarà associata a valori che vanno oltre la qualità del prodotto, ma che saranno legati anche al piacere dell’acquisto e l’innovatività.

soddisfazione del cliente e stimolo all’azione di acquisto (o call-to action), poiché ai giochi corrispondono dei vantaggi e delle occasioni di risparmio.

Ecco dunque perché nel funnel marketing la gamification è un tipo di approccio ormai centrale.