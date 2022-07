E’ uscita lo scorso 28 giugno la prima edizione della guida Calabria Lonely Planet, una guida indispensabile per muoversi in una regione ancora tutta da scoprire.

Una natura selvaggia e straripante, punteggiata da testimonianze di una storia millenaria, una penisola nella Penisola che racchiude su scala ristretta tutto il mosaico di ambienti, il contrasto di climi, la stupefacente e quasi sconcertante diversità di mondi che convivono gomito a gomito nel nostro paese, un posto dove ascoltare il rumore del tempo.

La prima edizione della guida Lonely Planet dedicata alla Calabria racconta in circa trecento pagine un territorio in cui ogni contraddizione si districa nella bellezza, ottocento chilometri di costa rivaleggiano in lirismo con le montagne dei tre parchi nazionali, l’esotismo di linguaggi perduti nel mito si mescola ad atmosfere sacrali.

Tre gli autori della guida “Lonely Planet” dedicata alla Calabria

Remo Carulli: Reggio Calabria, l’Aspromonte e le Serre.

Denis Falconieri: Catanzaro, la Costa degli Aranci e Crotone, Parco Nazionale della Sila.

Piero Pasini: Cosenza, il Pollino e due mari, Vibo Valentia e la Costa degli Dei

Inesorabilmente, qualunque sia la strada imboccata, in Calabria si attraversano i millenni: dal Paleolitico alla contemporaneità, il patrimonio archeologico, storico, artistico, etnografico, nei borghi incantati come nelle vibranti città, lascia a bocca aperta per la complessità delle sue stratificazioni. E così, tra scenari onirici e un’anima popolare, piatti schietti e vini possenti, questa regione ammaliante ha tutto ciò che occorre per conquistare i viaggiatori più avventurosi e i turisti più curiosi.

COLLANA Guide regionali EDT/Lonely Planet

ISBN 978-88-5927-982-2 PAGINE 240 pp

PREZZO €24,00

IN LIBRERIA Giugno 2022