E’ l’obiettivo della maggior parte delle industrie che operano nel settore della lavorazione delle materie plastiche. Oggi più che mai infatti ottimizzare al massimo i consumi energetici è diventata una necessità, anche perché il costo della materia prima è aumentato in modo esponenziale e per molte realtà sta diventando un vero problema. Fortunatamente però al giorno d’oggi le industrie che operano nel settore della lavorazione delle materie plastiche hanno a disposizione diversi strumenti per ottenere dei risultati in questi termini. Strumenti proposti da Bausano, azienda ormai leader in Italia, che progetta e produce linee di estrusione per la lavorazione della plastica con lo sguardo sempre rivolto al futuro.

Vediamo allora insieme quali sono le soluzioni proposte da Bausano per ridurre i consumi energetici ed ottenere dei vantaggi tangibili in termini di produttività ed efficienza.

# Estrusori di ultima generazione con sistema Multidrive

Il sistema Multidrive è stato introdotto proprio da Bausano e sebbene non rappresenti una vera novità nel settore in quanto esiste dagli anni 80 rappresenta ancora oggi una soluzione in grado di apportare dei benefici evidenti a livello di efficienza energetica. Parliamo infatti di una tecnologia in grado di ridurre le sollecitazioni sull’albero di trasmissione, sulle viti e sugli ingranaggi mediante la distribuzione della coppia attraverso 2 o 4 motori. Grazie agli estrusori Bausano dotati di sistema Multidrive le prestazioni migliorano notevolmente, si riduce in modo significativo il rischio di guasti dovuti ad eccessive sollecitazioni sulle parti meccaniche ed aumenta l’efficienza energetica dell’intero impianto.

# Motori I.E.4 sincroni

Tra le soluzioni di ultima generazione che caratterizzano le nuove linee di estrusori Nextmover di Bausano troviamo anche i motori I.E.4 sincroni, che riescono ad offrire delle prestazioni di gran lunga superiori rispetto alle versioni precedenti. Più compatti e dinamici, sono controllati da un inverter e permettono di ridurre i consumi energetici del 30-35%. Viene da sé che questi nuovi motori costituiscono una risorsa preziosa per le industrie che operano nel settore della lavorazione delle materie plastiche.

# Il sistema Smart Energy

A rendere particolarmente interessanti i nuovi estrusori proposti da Bausano è anche il rivoluzionario sistema Smart Energy, che sfrutta il principio dell’induzione elettromagnetica. Il riscaldamento del cilindro, anziché avvenire mediante contatto diretto con le resistenze elettriche, avviene in questo caso senza alcun contatto e ciò determina numerosi vantaggi. Il riscaldamento è più rapido ed uniforme, il livello di usura si riduce notevolmente ed il risparmio energetico netto è pari al 35%.

# Integrazione verticale

Un’altra tecnologia che troviamo nelle linee di estrusione Bausano è il Digital Extruder Control 4.0: un sistema che consente di integrare le varie macchine e di controllare tutti i parametri in tempo reale, intervenendo in qualsiasi momento per modificarli, anche da remoto. Si tratta di una tecnologia innovativa, che si inserisce perfettamente nel concetto di Industry 4.0 e che permette di ridurre in modo significativo anche i consumi energetici, proprio grazie al controllo costante che offre sui vari processi.