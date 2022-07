Reggio Calabria – Installate nella giornata di oggi cinque casette degli uccelli nel perimetro esterno della stazione Fs di Rc S Caterina. Da tempo le aree esterne la stazione sono curate da Incontriamoci Sempre con un’infinità di piante ed alberi, oltre 150 le tipologie, proprio per questo, molti uccelli sono attratti da questo angolo di paradiso ambientale.

Ambiente e cultura sono un binomio straordinario di questa associazione che nel suo piccolo intende lanciare un messaggio ai reggini e ai calabresi per tenere puliti i luoghi e l’ambiente del nostro bellissimo territorio che la natura ha baciato per le sue bellezze paesaggistiche, dal mare, alle colline, alla splendida montagna calabrese. Un grazie particolare viene rivolto dall’associazione a Natale Princi per la sua grande sensibilità nella donazione delle casette. .