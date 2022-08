Roccella Jonica – Fabri Fibra accende il Roccella Summer Festival con il suo concerto. Sono da poco passate le 22 quanto il rapper sale sul palco ed inizia la sua energetica performance. Le migliaia di persone presenti lo attendevano e lo chiamavano a gran voce. I fan, erano in fila già nel tardo pomeriggio per poter essere più vicini possibili al loro idolo. Grande performance di Fibra che non si è per nulla risparmiato, cantando brani nuovi e i suoi successi.

Nel teatro alle pendici del castello, insomma è stato tempo di buona musica, con un pubblico “carichissimo” che ha esaltato l’artista anche lanciando sul palco svariati indumenti intimi. Lo spettacolo si è concluso poco prima della mezzanotte sulle note del brano Rap Futuristico.