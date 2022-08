Catanzaro – Doppietta al Lotto in Calabria: come riporta Agipronews, sono state centrate due vincite, una da 9mila euro a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, e una da 7.500 a Vibo Valentia. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 635,1 milioni dall’inizio dell’anno.