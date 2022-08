Sono un’alternativa a quelle classiche che sta riscuotendo un grandissimo successo e che viene scelta di frequente. Di cosa si tratta però nello specifico? Cosa sono le bomboniere solidali e dove si possono acquistare? Scopriamolo insieme.

Bomboniere solidali: cosa sono

Le bomboniere solidali, nell’aspetto, non hanno nulla di differente rispetto a quelle classiche. Parliamo infatti di portaconfetti che possono avere varie forme e colori dunque a livello prettamente estetico sono del tutto uguali a qualsiasi altra bomboniere tradizionale. La vera differenza sta nel loro valore, perché i portaconfetti ed i sacchetti solidali sono venduti da associazioni no profit per raccogliere fondi utili a finanziare i loro progetti. In sostanza dunque, quando si acquistano delle bomboniere solidali si sostiene una buona causa, compiendo di fatto un gesto di beneficenza.

L’intero ricavato della vendita delle bomboniere solidali viene utilizzato dall’organizzazione umanitaria per fornire un aiuto concreto a coloro che ne hanno realmente bisogno. È questa la vera differenza tra i portaconfetti tradizionali e quelli solidali.

Tipologie di bomboniere solidali

Come abbiamo accennato, a livello estetico le bomboniere solidali sono del tutto simili a quelle tradizionali. Se ne possono trovare in commercio varie tipologie: dai sacchetti di yuta ai portaconfetti più classici alle scatoline e via dicendo. È quindi possibile scegliere le bomboniere che si preferiscono e che risultano più in tema con il proprio evento, compiendo nel contempo un gesto ricco di valore.

Quanto costano le bomboniere solidali

In molti rinunciano alle bomboniere solidali perché convinti che abbiano dei costi superiori, ma non è affatto così. Anzi, spesso e volentieri si spende addirittura meno optando per tale soluzione e come abbiamo detto il ricavato della vendita viene impiegato per fini decisamente nobili. È per tale ragione che sempre più persone scelgono le bomboniere solidali anziché quelle tradizionali in vendita presso i negozi specializzati. Permettono di fare beneficenza e fornire un aiuto concreto a chi ne ha maggiore bisogno senza per questo spendere più di quanto si spenderebbe per l’acquisto dei portaconfetti.

Dove trovare le bomboniere solidali

A proporre le bomboniere solidali al giorno d’oggi sono diverse organizzazioni, e alcune di queste offrono anche la possibilità di ordinare i portaconfetti che si preferiscono direttamente online, sul loro sito ufficiale. Si tratta di un vantaggio non da poco, anche perché quando si è alle prese con l’organizzazione di un evento si è sempre di corsa e non è semplice incastrare tutti gli impegni. Poter ordinare le bomboniere solidali online è senza dubbio comodo.

Sul sito di Save the Children ad esempio è disponibile un ampio catalogo di portaconfetti solidali, per tutte le occasioni, uno più bello dell’altro. È possibile personalizzarli scegliendo il colore del nastrino decorativo e aggiungendo una frase speciale sul biglietto, in modo da renderli unici.

Nel catalogo online di Save the Children c’è l’imbarazzo della scelta e scegliendo le bomboniere solidali di questa associazione no profit si può fornire un aiuto concreto ai bambini meno fortunati, in Italia e nel mondo.