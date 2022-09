Il mercato azionario è senza dubbio tra quelli più monitorati da analisti e investitori, anche per quello che riguarda il trading online, che negli ultimi anni ha conosciuto una diffusione costante e sempre maggiore.

Questo trend sta determinando una crescita parallela anche per quello che riguarda l’educazione finanziaria, con un vero e proprio boom di utenti alla ricerca di informazioni in merito a come investire in borsa.

Tra questi è possibile individuare sia i neofiti del trading, che si orientano verso concetti e nozioni basilari: a partire dal senso ultimo delle negoziazioni digitali, fino ad arrivare alle caratteristiche distintive del singolo strumento finanziario. I trader con esperienza sul campo invece puntano all’aggiornamento professionale e/o all’approfondimento delle competenze.

Da questo punto di vista c’è chi si concentra sulle ultime novità e dei settori più interessanti del mercato, così come c’è chi cerca soluzioni di investimento per potenziare la propria strategia finanziaria.

Gli elementi da valutare per investire sul mercato azionario

Naturalmente, come evidenziato anche dagli esperti di Mercati24, prima di iniziare a investire in borsa è importante capire come investire in azioni, così da disporre di tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per un approccio consapevole, che permetta di evitare errori d’inesperienza o di imbattersi in truffe.

Un trader che investe sul mercato azionario cerca di ottenere guadagno comprando, vendendo e scambiando titoli. Ovviamente, come nel caso di qualsiasi asset, anche il valore delle azioni è variabile: può scendere o salire, in base a fattori e input anche molto diversi tra loro. Un investitore cerca di sfruttare a proprio vantaggio la volatilità dei titoli azionari, vale a dire la mobilità del loro prezzo: ad esempio potrebbe comprare una qualsiasi azione a un determinato prezzo, per poi rivenderla una volta raggiunto un valore superiore.

I trader sono dunque chiamati a una lettura quotidiana e dinamica del mercato azionario: devono tenersi costantemente aggiornati, in modo da captare per tempo quei fattori che potrebbero avere ripercussioni sul prezzo dei titoli a cui sono interessati.

Allo stesso tempo, però devono imparare a sviluppare una strategia finanziaria che si adatti al loro personalissimo profilo: quindi al loro budget e alla loro esperienza, ma anche al tempo di cui dispongono e al tipo di obiettivi che vogliono raggiungere.

Quali settori tenere d’occhio per investire in azioni

A prescindere dal fatto che un’operazione rientri o meno nei confini prestabiliti della propria strategia finanziaria, è sicuramente utile conoscere le ultime novità del mercato: gli strumenti finanziari o, in certi casi, i settori che catturano l’attenzione degli addetti ai lavori. Da questo punto di vista la pandemia ha stravolto moltissimi scenari, ma ha anche generato la crescita inaspettata di asset e mercati specifici.

È il caso ad esempio del settore sanitario, con le varie aziende impegnate nella produzione di farmaci e vaccini (come Regeneron Pharma). Ma è anche il caso del settore tecnologico: uno dei pochi che è riuscito a superare gli anni dell’emergenza Coronavirus con risultati ben oltre le aspettative.

Questo non vale soltanto per le cosiddette “Big Five” della FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix e Google), ma anche per tantissime altre realtà: a partire dalle aziende che si occupano di piattaforme e software per le videoconferenze, fino ad arrivare al mondo del gaming.