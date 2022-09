Busto Arsizio – Un uomo di 50 anni ha perso la vita per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto stamattina alle ore 8:53 in via Massari, in pieno centro a Busto Arsizio nel Varesotto. Per cause ancora in corso di accertamento l’incidente ha visto coinvolte due autovetture che si sono scontrate. La vittima, di origine nordafricana, viaggiava sul sedile passeggero a bordo di un’autovettura Volkswagen Golf condotta da un uomo di 50 anni.

Il malcapitato è rimasto incastrato nel veicolo. I sanitari delle due ambulanze del 118, giunte sul posto insieme a due automediche, ai vigili del fuoco e alla polizia locale, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso per arresto cardio circolatorio. Il conducente dell’autovettura di fabbricazione tedesca, un 47enne, è stato condotto all’ospedale di Legnano per trauma toracico. La conducente, una donna di 42 anni, dell’altra automobile, una Ford Kuga, è stata condotta all’ospedale di Busto Arsizio per trauma al collo. La polizia locale ha avviato indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Fabio Papalia