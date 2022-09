Busto Arsizio (Varese) – Sabato 24 settembre alle ore 21.00 al Teatro Fratello Sole, andrà in scena un concerto particolare: protagonista sarà il coro “Light Blue Singers”, formato da agenti di Polizia penitenziaria del carcere di Busto Arsizio, provenienti da tutti i ruoli e qualifiche del Corpo di Polizia penitenziaria.

Un coro, composto da cantanti non professionisti, che dal dicembre scorso si è già esibito e con grande successo in città e che da realtà ristretta, composta da 12 elementi, si sta via via ampliando anche alla luce degli ottimi riscontri ottenuti nei mesi scorsi. Insieme ai poliziotti, si esibirà l’ensemble della Cooperativa AllegroModerato, centro di formazione musicale per disabili di Milano, una realtà che propone un repertorio di musica popolare e folk, rielaborata nei testi e nella musica, accessibili a tutti.

In programma canti tradizionali americani ed ebraici e brani gospel: l’ingresso è gratuito, sarà possibile fare un’offerta libera. Un’occasione per il Corpo di polizia penitenziaria di farsi conoscere e di far capire l’importanza e la delicatezza del ruolo che gli agenti svolgono all’interno del carcere.

Come osservato dalla comandante del Corpo di Polizia penitenziaria Rossella Panaro: “l’unione dei due cori mette in evidenza le somiglianze tra il nostro lavoro e quello svolto dalla Cooperativa: abbiamo tutti a che fare con persone in difficoltà a cui cerchiamo di dare una mano, invitandoli a migliorare. Noi lo facciamo con la rieducazione, la Cooperativa con le attività che propone alle persone disabili”.

L’Amministrazione comunale, che ha patrocinato l’iniziativa in quanto esempio di inclusione sociale molto prezioso, invita la cittadinanza a partecipare numerosa.