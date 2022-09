Busto Arsizio (Varese) – La Settimana della mobilità sostenibile si conclude giovedì 22 settembre: sarà la giornata in cui sarà sperimentata l’estensione della Zona a Traffico Limitato con la pedonalizzazione delle piazze Garibaldi e Trento Trieste dalle 8.00 alle 19.00. Nella mappa l’area chiusa al traffico e le deviazioni.

La sperimentazione permetterà di valutare quale impatto la chiusura potrà avere sul traffico nel caso si decidesse di procedere con un’estensione definitiva.

Il 22 settembre sugli autobus STIE del TPL urbano con un biglietto vidimato sarà possibile circolare tutto il giorno.

Nell’area libera dalle auto si svolgerà “BustoinBici-Riprendiamoci le strade”, percorso cittadino con arrivo alle 11 in Piazza Garibaldi a cura di Legambiente e scuole cittadine.

Dalle 9.30 alle 12.30 presso Malpensa Fiere, ci sarà invece il convegno di chiusura, “Smart & Sustainable City, La Busto che Vorrei” con le premiazioni del concorso dedicato alle scuole.

Alle ore 18.00 in via Cavallotti è in programma l’ultimo dei Mobility point: si parlerà di “Infrastrutture e mobilità a Busto Arsizio” con Alessandro Della Marra, presidente e amministratore unico di Agesp Attività strumentali.

Il programma della Settimana si conclude con “BARun4 Mobility & Charity“, una camminata benefica di 3 o 6 km per le vie del centro a favore del progetto ‘Battiamo le leucemie’ del reparto di Ematologia dell’Ospedale di Busto Arsizio. La partenza è prevista per le ore 20.00 da via Manara. L’organizzazione è curata dalle associazioni podistiche cittadine. Iscrizioni dalle 19 in loco.