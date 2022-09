Gallarate (Varese) – Nel pomeriggio di domenica 18 settembre, la Polizia di Stato di Gallarate ha tratto in arresto un cittadino albanese di 34 anni per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’ordinario servizio di controllo del territorio, un equipaggio della Squadra Volante del Commissariato di Gallarate, nel percorrere via Fusinato, ha notato due persone intente in quello che l’occhio allenato degli agenti ha riconosciuto come un presumibile scambio illecito. Il cedente infatti accortosi della presenza della pattuglia, ha tentato di salire alla guida di un furgone lì vicino al fine di darsi alla fuga, ma non vi è riuscito per la prontezza dei poliziotti, che lo hanno bloccato sul posto unitamente all’altro individuo, recuperando l’oggetto dello scambio, ovvero un involucro contenente stupefacente.

Il pericolo concreto che il soggetto che aveva consegnato l’involucro potesse celare ulteriore stupefacente, ha reso necessario eseguire una perquisizione personale e locale che ha infatti consentito di rinvenire ulteriori 8 dosi, 2 telefoni cellulari 2.700 euro e 100 franchi svizzeri.

Presso il Commissariato gli agenti hanno quindi sottoposto un piccolo campione della sostanza in sequestro ad analisi tramite

narcotest, che ha dato esito positivo alla cocaina. Considerato l’esito dell’intervento il soggetto cedente è stato arrestato; dopo le formalità di rito ed i prescritti rilievi fotodattiloscopici lo stesso è stato associato presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio; la sostanza stupefacente ed il denaro provento dell’attività illecita sono stati sequestrati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente.

L’acquirente, invece, è stato segnalato all’autorità amministrativa competente quale assuntore di sostanze stupefacenti ai sensi

dell’art.75 del DPR 309/90.