Reggio Calabria – “La Città Metropolitana di Reggio Calabria esprime sentimenti di profondo e partecipato cordoglio per la scomparsa del professor Alberto Panuccio, fine giurista, punto di riferimento per l’Avvocatura reggina e già presidente, per lungo tempo, dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria”. E’ quanto afferma in una nota il Sindaco facente funzioni della Città metropolitana, Carmelo Versace che aggiunge: “Alla figura di Panuccio si accompagnano ricordi indelebili legati al costante e proficuo impegno che l’insigne professionista reggino ha profuso nel corso della propria lunga e prestigiosa carriera, operando a favore della giustizia e per la crescita della comunità forense, in ambito accademico e all’interno del mondo della professioni e della ricerca. Un percorso umano e professionale – prosegue il rappresentante di Palazzo “Corrado Alvaro” – sempre caratterizzato dalla ricerca del dialogo e dalla sincera apertura al confronto pacato e costruttivo. Figura nobile e persona d’altri tempi della cui memoria ed eredità morale e culturale, la città di Reggio Calabria dovrà farsi fedele custode e interprete. Ci stringiamo attorno alla famiglia Panuccio rinnovando la vicinanza e l’abbraccio sincero dell’Amministrazione e di tutta la comunità metropolitana di Reggio Calabria”.