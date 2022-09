Catanzaro – Con sentenza n. 1540 del 21 settembre 2022, il Tar Calabria – Catanzaro – accogliendo in toto le tesi dell’Avv. Achille Morcavallo – ha annullato provvedimento di rigetto di istanza di rinnovo porto di armi per uso sportivo.

Un cittadino già titolare di porto di armi per uso sportivo ne ha richiesto il rinnovo all’amministrazione. Quest’ultima ha comunicato i motivi ostativi rilevando fatti relativi ad anni precedenti. Il cittadino evidenzia come detti fatti sono stati superati ovvero risultano irrilevanti ai fini del giudizio di affidabilità per il possesso delle autorizzazioni di polizia. L’amministrazione ritiene fondate le osservazioni del privato e concede il rinnovo per uso sportivo.

Alla scadenza l’interessato presenta nuova richiesta che la stessa amministrazione sulla base dei medesimi elementi ritiene non accoglibile.

Sicché l’interessato presenta ricorso al Tar Calabria, con il patrocinio dell’Avv. Morcavallo lamentando l’eccesso di potere nella valutazione della domanda di rinnovo da parte dell’amministrazione.

Il Tar ha accolto il ricorso annullando il diniego di rinnovo sulla scorta del principio che l’amministrazione non può negare il rinnovo della licenza in considerazione di elementi già tenuti in considerazione precedentemente senza spiegare in alcun modo il diverso orientamento.