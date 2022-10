Il Natale rappresenta senza dubbio il periodo più magico dell’anno. Le decorazioni, gli addobbi, le lucine di Natale, i regali, il profumo dei dolci, il piacere di ritrovare la famiglia, tutto contribuisce a risvegliare quella parte infantile sopita, che riesce a meravigliarsi dinanzi alle piccole cose e ai gusti autentici della vita.

Anche se è per eccellenza la festa dei bambini, la verità è che anche gli adulti non riescono a resistere al fascino di questo periodo e all’entusiasmo di lasciarsi andare ad acquisti e decorazioni, per rendere speciale ogni angolo della propria abitazione.

Avere a disposizione anche uno spazio esterno da valorizzare, poi, certamente rende tutto ancora più magico.

Certo, per qualcuno può anche rappresentare un grattacapo, perché magari non si sa da dove partire e come sfruttare a pieno il proprio giardino, ma con un po’ di dedizione e qualche piccolo accorgimento si possono ottenere risultati ammirevoli.

Ecco 3 semplici idee per decorare il proprio giardino a Natale.

Luci di Natale per il proprio giardino

Forse tutti nella vita avremo visto almeno una volta in TV o su qualche rivista le meravigliose abitazioni del quartiere Dyker Heights di New York, famoso in tutto il mondo proprio per le decorazioni e le lucine di Natale.

Lungi dal voler ambire a un risultato del genere, che certamente richiederebbe un impegno e uno sforzo non indifferenti, oltre che mettere a dura prova la tenuta dei propri contatori, partire dalle lucine di Natale nella decorazione del proprio giardino equivale a due terzi del lavoro.

Queste, infatti, sono l’elemento che più di altri contribuisce a ricreare quella magia che solo questo periodo dell’anno sa regalare.

Ora, più che in passato, c’è un’ampia gamma di alternative tra cui scegliere, sia dal negoziante di fiducia, che via web, sulle pagine dedicate dei siti specializzati, come quello di luminalpark lucine natalizie.

Si possono individuare innumerevoli soluzioni, dalle catene luminose da posizionare magari sugli alberi o lungo le pareti esterne della casa, fino ai festoni, alle tende luminose, alle cascate di luci, senza dimenticare le figure luminose natalizie o i proiettori a tema.

Insomma, tutto dipende dallo stile e dallo spazio che si ha a disposizione. Basterebbe anche solo un mix di decorazioni luminose per addobbare il proprio giardino, senza aggiungere altro.

Ghirlande e festoni

Se le luci non bastano, allora spazio agli altri due grandi must delle decorazioni natalizie: festoni e ghirlande.

Queste si possono trovare di ogni colore e stile, compatibilmente con l’arredo del proprio spazio esterno. Ci sono infatti ghirlande fatte solo da palline monocromatiche o dal classico intreccio di rami di Pino addobbato con fiocchi e decorazioni a tema.

Ci sono poi i festoni, che possono decorare i gazebi, incorniciare i viali e fungere da collegamenti tra gli alberi presenti, creando un continuum tra diverse installazioni. Probabilmente, dopo le lucine di Natale, queste rappresentano le decorazioni per antonomasia.

Statue a grandezza naturale

Chi ama osare, ma non ha spazio in casa, può recuperare statue tematiche a grandezza naturale per riempire gli spazi vuoti nel proprio giardino.

Potrebbe essere una renna finta, un Babbo Natale a bordo della sua slitta con tanto di sacco pieno di pacchi regalo o ancora grandi Schiaccianoci a far da sentinella alla porta d’ingresso come fossero veri soldatini. Esistono anche le figure natalizie realizzate solo con le lucine di Natale, stilizzate e luminose, non troppo ingombranti e comunque dal grande impatto scenico.

Da un po’ di anni vanno di moda anche i Babbi Natale che si arrampicano su per verande, balconi, tetti, quasi a simulare una visita quanto più realistica possibile del personaggio più famoso di questa festività.