Roma – Presso il Centro Olimpico FIJLKAM di Ostia Lido il Ministro giapponese Tsukasa Hirota ha consegnato sabato 15 ottobre al prof. Giuseppe Pellicone l’onorificenza “Ordine del Sol Levante” che il Governo giapponese ha assegnato al Dirigente italiano per aver modernizzato il Karate nel mondo e per aver favorito i rapporti di amicizia tra Giappone ed Italia.

Giuseppe Pellicone nasce a Reggio Calabria il 3 novembre 1931, da giovanissimo intraprende la carriera di Dirigente sportivo diventando dal 1956 al 2020 Presidente della Fortitudo 1903, dal 1995 al 2012 Vice Presidente FIJLKAM settore Karate, dal 1988 al 2010 Vice Presidente WKF (Word Karate Federation, dal 1989 al 2019 Vice Presidente EKF (European Karate Federation) e 1997 al 2011 Presidente dell’Unione Federazioni del Mediterranee di Karate e dal 2012 ad oggi Presidente Onorario FIJLKAM.

“Ringrazio il ministro e il governo giapponese – ha affermato Pellicone – per l’onorificenza che mi hanno dato. In quasi cinquant’anni di scuola, come professore e come preside, e in quasi settant’anni di vita sportiva ho ricevuto numerosi premi, attestati e benemerenze. Ma riconoscimento come questo è molto più significativo di tutti gli altri ricevuti, perché viene da un paese di storia, cultura e civiltà millenarie. Sono ancor più grato perché lo stesso premio è stato dato a mio fratello molti anni fa. Voglio dedicarlo a tutte le vittime del Covid e agli operatori sociosanitari che si sono impegnati contro questa pandemia.”

L’onorificenza “Ordine del Sol Levante” assegnata al Prof. Giuseppe Pellicone sarà presentata ai Cittadini di Reggio Calabria in occasione delle celebrazioni per i festeggiamenti dei 120 anni dalla fondazione della SGS Fortitudo 1903 che saranno organizzati dal presidente prof. Riccardo Partinico, coadiuvato dagli insegnanti tecnici Rossella Zoccali, Alessandra Benedetto, Gabriele Mallamace e Iurie Ravliuc, e che avranno inizio il prossimo 6 novembre presso il Centro Sportivo “Matteo Pellicone” con lo svolgimento di manifestazioni sportive, di concorsi culturali e di conferenze che si concluderanno il 6 gennaio 2023 con la consegna di attestati di benemerenza e di premi assegnati ai partecipanti.