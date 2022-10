Busto Arsizio (Varese) – Ieri mattina, la Polizia di Stato di Busto Arsizio, eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP, ha condotto in carcere una donna di 50 anni accusata di aver maltrattato gli anziani genitori.

L’accusa nei suoi confronti è quella di sottoporre da anni i genitori ottantenni a continui maltrattamenti, in particolare a quotidiane richieste di denaro accompagnate da minacce e violenze anche fisiche. La vicenda è emersa più di un anno fa, da quando i poliziotti del Commissariato cittadino hanno iniziato a intervenire ripetutamente presso l’abitazione dell’anziana coppia perché la figlia, che vive da sola grazie a sussidi, sarebbe stata solita presentarsi a casa dei genitori strepitando per ottenere denaro; quando non vi fosse riuscita immediatamente li avrebbe intimiditi, accanendosi contro oggetti e suppellettili o addirittura aggredendo l’anziano padre, al quale in qualche occasione avrebbe anche procurato delle lesioni.

Le precarie condizioni psichiche della donna avevano fatto sì che nei suoi confronti fosse inizialmente emessa la misura di sicurezza della libertà vigilata, che le imponeva tra l’altro di sottoporsi a controlli e terapie presso le strutture sanitarie. Misura alla quale la donna non si è mai adeguata, continuando per di più ad affliggere i genitori con uno stillicidio quotidiano di pretese e aggressioni.

Ciò ha indotto la Procura della Repubblica a richiedere la misura cautelare della custodia in carcere, adottata dal GIP ed eseguita dagli agenti del Commissariato di P.S. di Busto Arsizio.