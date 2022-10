Per questa stagione autunno inverno, dimenticate il make up dai toni nude e naturali. Vanno nuovamente di moda colori eccentrici che diventano simbolo di una forte personalità. Sarà possibile osare con brillantini, strass multicolor. È ritornato lo stile anni ’80 e, con essa, la possibilità di mettere in risalto labbra e occhi con colori forti, senza la paura di sentirsi fuori moda.

Trucco occhi: tutto quello che dobbiamo sapere

Per quest’autunno, sono di moda gli ombretti effetto acquerello con effetto satin o water, ma anche quelli polverosi. Secondo le nuove regole, dettate dalla moda e dalle passerelle, gli ombretti andranno stesi sulla palpebra mobile e sfumati verso la parte esterna dell’occhio. Potremo osare con colori fuxia, rosa acceso, queste tonalità di rosa non sono simbolo di “femminilità” ma simbolo di buon umore ed energia che si abbinano bene con un look prettamente pop e rock, proprio come dettavano gli anni ’80.

Se vogliamo avere un’idea di un trucco occhi alla moda basta seguire il look come quello di Madonna. Possiamo dare largo spazio alla fantasia e usare l’eyeliner in modo creativo o fare semplici e forti smokey eyes, per un look sexy e aggressivo.

Consigli per un make up impeccabile

È consigliabile preparare bene il contorno occhi prima di truccarsi. È importante utilizzare un buon prodotto per nascondere le occhiaie e un primer che permetta di far resistere il trucco per tutta la giornata senza rischio di sbavature. È consigliabile usare l’eyeliner al posto della matita nera, perché rende lo sguardo più magnetico. Anche se molte donne preferiscono utilizzare gli ombretti con le dita, è consigliabile usare un set pennelli trucco di ottima qualità per non rovinare gli ombretti con il sudore delle mani.

Sarebbe indicato utilizzare dei colori di ombretto che si adattano al colore dei nostri occhi. Ad esempio, per chi ha gli occhi verdi, potrebbe provare ombretti color vinaccia, mattone che esaltano il verde, facendo sembrare gli occhi ancora più chiari. Mentre per chi ha gli occhi scuri potrebbe usare ombretti sul marroncino o fango, petrolio o viola. Per un make up perfetto, il piegaciglia è un ottimo strumento che fa sembrare le nostre ciglia ancora più folte e lunghe. È consigliabile usarlo 3 volte per occhio. È importante anche capire come passare il mascara senza creare grumi. Il trucco è passarlo velocemente con un leggero movimento a zig zag. Questo permette alle ciglia di separarsi e di non appiccicarsi l’una con l’altra.