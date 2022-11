Un sogno che al giorno d’oggi si può realizzare senza grandi problemi, anche perché non si tratta più di una vacanza riservata a pochi. Ormai anche le compagnie di navigazione più famose propongono offerte last minute e promozioni a tariffe decisamente interessanti. In sostanza, spesso e volentieri si rischia di spendere di più per una vacanza in hotel piuttosto che per una crociera.

Per quanto riguarda la destinazione, il Mediterraneo rimane tra le più gettonate da parte degli italiani perché le partenze avvengono da porti facili da raggiungere e le alternative sono numerose. Vediamo però insieme alcuni consigli utili per scegliere le migliori crociere Mediterraneo ed essere sicuri di trascorrere una vacanza davvero indimenticabile.

#1 Scegliere la destinazione in base al periodo

Le crociere nel Mediterraneo sono moltissime, perché questo è un mare molto grande e sono numerosi i luoghi che si possono visitare. Sicuramente però conviene scegliere la destinazione tenendo conto del periodo in cui si intende partire, perché ce ne sono alcune maggiormente indicate nella stagione estiva ed altre che invece si prestano perfettamente anche ad una crociera in autunno o in inverno. Per quanto riguarda le crociere Grecia ed isole sono ancora oggi particolarmente gettonate, anche perché alquanto varie come destinazioni. Una crociera alle Cicladi può rivelarsi perfetta per chi vuole vivere appieno il mare nel periodo estivo, mentre una diretta ad Atene ed altre città della Grecia d’interesse storico può essere l’ideale in altre stagioni dell’anno.

#2 Scegliere una buona compagnia di navigazione

Naturalmente, per vivere un’esperienza davvero indimenticabile e non rischiare brutte sorprese conviene sempre scegliere una compagnia che sia famosa e che sia in grado di offrire il meglio dal punto di vista dei servizi a bordo. Costa Crociere ad esempio è tra le più consigliate al giorno d’oggi, non solo per la flotta di ultima generazione ma anche per la qualità delle escursioni e per la collaborazione con chef stellati per offrire un servizio di ristorazione di alto livello. Costa Crociere è anche attenta alla sostenibilità ambientale: un ulteriore dettaglio che al giorno d’oggi fa una grande differenza.

#3 Prenotare le escursioni più interessanti

Un errore che commettono in molti, soprattutto alla loro prima esperienza in crociera, è quello di prenotare troppe escursioni guidate e trovarsi a partecipare ad un numero eccessivo di attività programmate durante la vacanza. Sia chiaro: le escursioni sono sicuramente da fare, specialmente se si parte con Costa Crociere, ma conviene selezionare quelle che si ritiene siano più interessanti. La crociera infatti è un’occasione di scoperta ma deve anche essere rilassante.

#4 Concedersi qualche cena gourmet a bordo

In crociera è possibile scegliere di cenare in ristoranti di alto livello che prevedono un menù a pagamento e permettono di vivere un’esperienza davvero unica. A bordo di alcune navi Costa Crociere ad esempio si trovano ristoranti esclusivi, dove è possibile assaporare dei manicaretti pregiati frutto della collaborazione con chef stellati come Bruno Barbieri. Questa è un’esperienza sicuramente da provare.