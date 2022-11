Rappresenta un’opportunità di guadagno davvero molto importante, che conviene sfruttare con attenzione. Può infatti capitare di ereditare alcuni diamanti o altre pietre preziose che non hanno un particolare valore dal punto di vista prettamente affettivo. In questi casi, vendere i propri gioielli è sicuramente un’ottima idea perché si possono ottenere in cambio delle cifre veramente molto elevate, che consentono di realizzare un progetto o un sogno nel cassetto.

Come muoversi però per evitare il rischio di truffe o di brutte sorprese? Oggi vediamo dove vendere diamanti usati al giorno d’oggi: quali sono i canali migliori e più affidabili.

# Marketplace specializzati in vendita di diamanti usati

L’opzione sicuramente più consigliata al giorno d’oggi è quella di rivolgersi ad un marketplace che sia specializzato in vendita di diamanti e pietre preziose usate. Online è infatti possibile concludere dei veri e propri affari, ma bisogna prestare anche una certa attenzione perché non tutti i portali presenti nel web sono affidabili e sicuri. È quindi importante, prima di tutto, trovare un marketplace che sia serio come Auctentic.com che non a caso è il più consigliato al giorno d’oggi. Fatto ciò, non rimane che mettersi in contatto con i professionisti del portale per ottenere una valutazione dei propri diamanti e procedere con la loro vendita.

# Compro oro

Un’alternativa al marketplace online può essere il classico compro oro che si trova sotto casa. Ormai in quasi tutte le città è possibile trovare negozi di questo tipo, ma attenzione perché per quanto possano essere affidabili il rischio di brutte sorprese è sempre dietro l’angolo. Innanzitutto, è bene controllare che il compro oro in questione sia autorizzato e in possesso di tutti i permessi del caso per operare in modo regolare e nei termini di legge. Oltre a ciò, è importante ricordare che questi negozi applicano delle commissioni piuttosto elevate il che significa che non si riescono a ricavare somme importanti come avviene online dalla vendita dei propri diamanti.

# Gioiellerie fisiche

Un’ultima opzione per vendere i propri diamanti usati è quella di rivolgersi direttamente alla gioielleria di fiducia presente nella propria città. Solitamente, viene effettuata una stima del valore dei diamanti da parte di un esperto che però non si può considerare del tutto super partes. In sostanza, se si sceglie di vendere i propri gioielli attraverso questo canale bisogna essere consapevoli del fatto che la somma ricavata sarà inferiore. L’esperto infatti deve cercare di ottenere un guadagno, perché riproporrà in vendita i diamanti ad un prezzo superiore rispetto a quello d’acquisto.

In sostanza quindi, l’opzione migliore al giorno d’oggi è quella di vendere i propri diamanti online, affidandosi ad un marketplace che sia serio e certificato come Auctentic.com. Questa è la soluzione che consente di guadagnare maggiormente, senza rischiare spiacevoli fregature. Le alternative sono comunque da prendere in considerazione ma offrono delle opportunità di guadagno nettamente inferiori come è normale che sia. Si passa d’altronde attraverso un negozio fisico, che deve preoccuparsi anche del proprio compenso.