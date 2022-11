Ci sono numerose ragioni per cui anche se la tua è una piccola impresa a conduzione familiare faresti bene a pensare di espanderti e cominciare a vendere anche all’estero: i mercati sono ormai sempre più globali; ci sono consumatori, come quelli cinesi solo per fare un esempio, che amano comprare prodotti stranieri specie se, come succede spesso per le specialità enogastronomiche nostrane, rappresentano vere e proprie eccellenze e, ancora, soprattutto nel caso di prodotti e servizi di nicchia i mercati esteri possono presentare più opportunità o risultare meno rigidamente regolati.

Provare a penetrare mercati stranieri, certo, richiede energie e di dedicarsi a una serie di attività che vanno dall’aprire un e-commerce o localizzare e rendere disponibile anche all’estero il negozio virtuale già esistente all’organizzarsi con la distribuzione. Tra le più rilevanti, quanto spesso trascurata, c’è anche la traduzione di manuali tecnici, cataloghi, brochure: qui di seguito proveremo capire perché è importante e non dovresti rinunciarci se il tuo obiettivo è raggiungere più facilmente clienti stranieri.

Perché cercare professionisti di traduzioni di manuali tecnici prima di cominciare a vendere all’estero

Naturalmente far tradurre cataloghi, brochure e altro materiale pubblicitario nelle lingue parlate nei mercati in cui ci si vuole espandere serve innanzitutto a far scoprire la propria offerta di prodotti e servizi anche a – potenziali – clienti stranieri. C’è una considerazione importante da fare già in questo senso: se sul mercato domestico è probabile che un po’ di anni di esperienza e attività alle spalle bastino per godere di un certo posizionamento nella mente dei consumatori, e cioè perché i consumatori che sentano parlare del proprio brand sappiano già spontaneamente e senza bisogno di averlo spiegato di cosa si occupa e in che fascia si trova, non è sempre detto che lo stesso avvenga anche all’estero, in paesi in cui ancora non si è cominciato a vendere. Per questo è importante rivolgersi a dei professionisti nelle traduzioni di manuali tecnici e altro materiale aziendale: perché quello stesso materiale è letteralmente il proprio biglietto da visita fuori da casa.

Non si può non citare, comunque, tra le ragioni per cui far tradurre manuali tecnici, schede prodotto, brochure e altro materiale aziendale il fatto che questo materiale informativo non è usato solo dai – potenziali – clienti per farsi un’idea di che tipo di prodotto stanno acquistando ma anche da autorità (doganali, di regolamentazione, eccetera) qualora esistano requisiti precisi che il prodotto deve rispettare per poter essere commercializzato anche all’estero. È una carta da giocare in più, insomma, per evitare sanzioni o penalizzazioni.

Quanto detto fin qua non tiene conto di un ultimo fattore altrettanto importante: con più credibilità e più appeal ci si presenta agli occhi di un cliente straniero se si dimostra di saper – letteralmente – parlare la sua lingua. Pensare di poter vendere all’estero, magari vincendo la concorrenza di merchant locali, senza lo sforzo almeno di tradurre manuali tecnici e altro materiale che fornisca informazioni di base sulla propria azienda significa non tenere conto che la maggior parte degli acquisti sono portati a termine oggi solo dopo essere entrati in relazione con i brand.