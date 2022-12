Nel pomeriggio di ieri, gli agenti del Commissariato di P.S. di Gallarate hanno tratto in arresto un uomo pakistano per maltrattamenti nei confronti della

moglie. Finito l’incubo di una giovane donna pakistana, costretta a subire reiterati maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche da parte del marito, un

susseguirsi di comportamenti violenti, minacciosi e vessatori, perpetrati a partire dal 2019, anche in presenza dei figli minori: è questo il quadro

probatorio ricostruito dagli investigatori del Commissariato di Gallarate che ha portato all’emissione della custodia cautelare eseguita nei confronti del

giovane pakistano.

Le condotte sopraffattrici, umilianti e violente a cui la donna è stata sottoposta dall’indagato, in modo reiterato e crescente hanno reso intollerabile

la convivenza e sempre più forte e concreto il timore della donna di vedere lesa l’incolumità fisica dell’intero nucleo familiare, tanto da spingerla a

trovare finalmente il coraggio di denunciare nei giorni scorsi il proprio aguzzino e rifugiarsi presso l’abitazione dei familiari.

Tale decisione non ha tuttavia calmato le ire dell’uomo resosi invece dapprima protagonista di una violenta lite con il cognato ed il suocero e successivamente di una vera e propria aggressione ai danni dei cugini della donna, attinti dalle coltellate sferrate dall’uomo che in quell’occasione

venne tratto in arresto dagli agenti della Volante e a seguito del giudizio direttissimo sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento

alle persone offese.

L’arresto di ieri, pone finalmente fine all’incubo della giovane donna. Condotto presso il carcere di Busto Arsizio, l’uomo dovrà rispondere di maltrattamenti e lesioni aggravate. L’attività di ieri cade proprio nella giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La violenza contro le donne basata sul genere è un fenomeno complesso, caratterizzato da atteggiamenti contraddittori da parte delle persone coinvolte.

Spesso le vittime “esitano” a rivolgersi alle Forze di polizia perché si trovano in situazioni psicologicamente traumatiche che comportano indecisioni

dettate dalla paura. Non di rado, la persona abusata tende anche a giustificare comportamenti aggressivi del partner o ex partner.

La Polizia di Stato è vicina alle donne ed a tutte le vittime di violenza di genere. Lo scopo della campagna “… Questo non è amore”, avviata nel 2016, è proprio quello di informare tutti i cittadini, per non rischiare di “normalizzare” le tragedie, per non lasciare spiragli ad alcuna giustificazione della violenza e dare la forza alle vittime di chiedere aiuto.