La cosa migliore da fare, soprattutto se sei a corto di idee e vuoi evitare di ripiegare sul solito oggetto banale e talvolta inutile, è acquistare dei regali solidali. In questi ultimi anni vanno molto di moda e sono sempre di più coloro che scelgono questa alternativa, per via del profondo valore simbolico ma anche perché decisamente originali.

Regali solidali: cosa sono e come funzionano

I regali solidali non sono altro che doni simbolici e dal grande valore, poiché l’intero ricavato della loro vendita viene utilizzato da un’organizzazione no profit per finanziare progetti umanitari importanti. Scegliendo un regalo solidale infatti si fornisce un aiuto concreto a chi ne ha maggiore bisogno: quelli di Save the Children ad esempio permettono di offrire un futuro migliore ai bambini meno fortunati in Italia e nel mondo.

Regali solidali: le migliori idee per il prossimo Natale

Ti piacerebbe compiere un gesto nobile e trasmettere anche dei valori importanti a parenti ed amici in occasione delle prossime festività? Ecco tante idee di regali solidali per Natale 2022: doni che puoi ordinare direttamente online sullo shop di Save the Children.

# Astuccio solidale di Save the Children

L’astuccio può essere un’ottima idea regalo per un ragazzo che va a scuola ma anche per un insegnante ad esempio, che ha bisogno di riporre penne, matite e via dicendo. In occasione delle festività natalizie, Save the Children propone in vendita un bellissimo astuccio rosso, con il marchio dell’organizzazione ed una pratica zip. Un’idea regalo perfetta e versatile.

# Agenda solidale di Save the Children

Altrettanto utile può rivelarsi l’agenda solidale 2023: un regalo sempre molto gradito soprattutto dagli adulti o comunque dalle persone che hanno bisogno di organizzare i propri impegni della vita quotidiana, del lavoro o dello studio. Anche in questo caso, la copertina è rossa ed esiste anche il set (agenda + astuccio) sicuramente utilissimo.

# Borraccia solidale di Save the Children

Tra gli oggetti che stanno spopolando in questi ultimi anni dobbiamo menzionare le borracce: sicuramente molto utili non solo per chi pratica attività sportiva ma per tutti. Le borracce sono infatti un’ottima alternativa sostenibile alle classiche bottigliette di plastica, che come ben sappiamo andrebbero ridotte il più possibile per via dell’inquinamento. Si tratta dunque di un’idea regalo molto carina, da prendere in considerazione perché di certo molto utile.

# Tazza solidale di Save the Children

In occasione delle festività natalizie sono tornate nel catalogo online di Save the Children anche le tazze rosse, che rappresentano la classica idea regalo per non sbagliare mai. Perfette se si deve fare un dono a qualcuno che si conosce ancora molto poco e del quale si ignorano dunque esigenze e gusti.

# Matita solidale con semi di margherita

Un ultimo regalo solidale che si può ordinare sul sito di Save the Children e che merita di essere preso in considerazione per via della sua originalità è la matita sprout, che una volta terminata si può interrare per veder crescere una bellissima piantina di margherita.