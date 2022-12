Il 2022 è stato un anno particolarmente impegnativo per le tasche degli italiani. Ogni famiglia ha dovuto fare i conti con gli aumenti registrati nel mercato energetico e nel settore alimentare. Ciò ha spinto parecchie persone verso una logica votata al risparmio, e verso la correzione di quelle abitudini che causavano sprechi di denaro e di risorse. Per il nuovo anno sono previsti ulteriori rincari, specialmente nel comparto della luce e del gas. Si tratta di un tema da approfondire, per potersi preparare al meglio.

Bollette 2023: previsioni per il nuovo anno

Le previsioni dipendono soprattutto dalla direzione che prenderà il mercato dell’energia, e ad oggi non è possibile contare su alcuna certezza. La proposta del tetto sul prezzo del gas è ancora al vaglio, anche in questo caso le incognite restano numerose, in attesa di un possibile accordo fra gli stati membri dell’Unione Europea.

In vista del 2023, le notizie sono sostanzialmente due: da un lato arriverà un piccolo calo per quel che riguarda il prezzo dell’energia, mentre dall’altro salirà ancora il prezzo del gas. L’ARERA comunicherà a breve le variazioni di prezzo relative al mercato a maggior tutela. Sul mercato libero le incognite sono ancor più numerose, ma ci sono come sempre le offerte pronte per far risparmiare gli utenti.

Bollette gas e luce, le regioni che pagano di più

Ci sono alcune regioni che attualmente pagano di più la luce elettrica, come ad esempio la Campania che spicca in cima alla classifica (le spese complessive in questa regione sono superiori agli 83 milioni di euro). Nel caso del gas è il Molise a conquistare il primo posto in graduatoria, con una spesa molto elevata rispetto al resto del territorio nazionale.

In coda a questa classifica spicca invece la Liguria, tra le meno costose e tra le più virtuose in termini di consumi elettrici e di gas. Se invece si considerano le medie nazionali, una famiglia in Italia paga circa 723 euro all’anno per il gas (mercato a maggior tutela).

Per far fronte ai rincari, specialmente presso le regioni che subiscono di più il costo delle spese legate all’energia, si suggerisce come metodo di risparmio la scelta di una delle offerte di energia elettrica proposta dagli operatori nazionali, per abbassare almeno i costi legati al prezzo della luce. I contratti dual, che prevedono sia la luce sia il gas, sono un ulteriore sistema utile per risparmiare. Infine, bisogna fare attenzione alla classe energetica degli elettrodomestici, che può incidere moltissimo sui costi mensili.