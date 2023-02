Il tempo scorre e l’ora che il piccolo venga al mondo si fa sempre più vicina, questo riempie di gioia il cuore dei futuri genitori perché non vedono l’ora di tenere in braccio il proprio bimbo o la propria bimba; però, questo momento coincide anche con quello relativo alla preparazione di pensierini per augurare il meglio ai quasi neogenitori. Continua a leggere se vuoi scoprire alcune idee regalo nascita.

Cosa regalare a un bimbo appena nato

Premettiamo fin da subito che le idee regalo nascita che stiamo per esporre non sono relative al grado di parentela oppure a una figura in particolare, possono essere prese come spunto da chiunque, sia che si tratti di un amico sia che si tratti di un familiare.

Inoltre, è anche bene precisare che quando si tratta di regali per un bimbo appena nato, il suddetto cadeau dovrà anche tener conto del gusto dei genitori, quindi del loro apprezzamento, e anche dell’utilità che potrà avere sia per il neonato sia per la mamma e il papà.

Un’ultima precisazione, e dopo continuiamo con le idee, riguarda la lista nascita. Infatti, qualora questa fosse presente, è bene seguirla perché si avrà la certezza matematica di acquistare un vestitino o un accessorio desiderato.

Si invitano, quindi, tutti i genitori che hanno intenzione di stilarla ad inserire delle cose necessarie; tra queste, potrebbero rientrare quelle che appartengono al mondo dell’abbigliamento, non dovranno mancare mai i body, ma anche al mondo del beauty come, per esempio, un profumo; senza tralasciare accessori come il passeggino oppure il seggiolino per l’auto, ecc.

Idea regalo, scegli un capo d’abbigliamento

Tra le idee regalo nascita, quella che si può posizionare sul podio ed è apprezzata da sempre è quella relativa all’abbigliamento. Però, nonostante sia ampiamente diffuso questo regalo quando nasce un bebè, è bene comunque affidarsi ai migliori produttori e fare una scelta accurata.

Tutine

All’interno del “set del neonato” è indispensabile la presenza di una tutina, in questo periodo è bene sceglierla lunga. Si potrà spaziare con le colorazioni e le fantasie per restituire al piccolo uno stile accattivante fin dalla tenera età.

È bene preferire un tessuto caldo per renderla ancor più piacevole da indossare; non solo, bisognerà tener conto dell’aspetto sicurezza; quindi, è bene selezionare una tutina che abbia un’apertura incrociata con automatici sul davanti e sul cavallo.

Questa particolarità renderà altamente sicuro il capo d’abbigliamento per il neonato ma, al tempo stesso, verrà soddisfatto il requisito della funzionalità perché sarà facile, per il genitore, toglierla o cambiarla. Per quanto riguarda il materiale, su questo aspetto bisognerà porre estrema attenzione per qualsiasi capo, una tutina in cotone biologico è l’ideale per restituire tutto il benessere necessario al bebè.

Completini

Se, invece, si vuole direttamente osare, si potrebbe scegliere di regalare un completino a 2 o 3 pezzi. In questo caso ci si potrà, letteralmente, sbizzarrire con la selezione. Una volta compreso il materiale utilizzato, si potrà passare alla fantasia.

Una maglietta tinta unita abbinata a un pantalone a righe è l’ideale per uno stile casual; una fantasia a fiori sul pezzo di sopra e su quello di sotto è pensata per le fanciulle eleganti ma, al tempo stesso, sbarazzine. Infine, si potrebbe anche scegliere una fantasia a cuori per donare un tocco amorevole e vivace al piccolo appena nato.

Cardigan

Per ultimo ma non meno importante, c’è un capo d’abbigliamento che non viene spesso considerato ma, in realtà, restituirebbe un tocco raffinato al bebè: stiamo parlando del cardigan. Le temperature rigide necessitano di un vestito caldo, quindi è l’ideale un capo simile in maglia di lana e cotone oppure in velluto.