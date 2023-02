Gambarie di Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria) – Come si fa a dimenticarsi di voler bene e di lavorare per la propria terra? In altri posti, avrebbero fatto la “rivoluzione” per ricostruire da subito un’opera così importante, come la prima storica seggiovia di Gambarie, da piazza Mangeruca a Monte Scirocco, che ha subito danni importanti ed è stata fermata già da oltre 2 anni.

In questi giorni di super affollamento, purtroppo i nostri utenti ci hanno fatto rilevare, e noi stessi ne siamo consapevoli, numerosi problemi verificatisi a danno dell’utenza proveniente anche da lontano. E’ stato abbastanza brutto e sgradevole leggere sui social ed ascoltare personalmente lamentele e problematiche da parte dei turisti, ma soprattutto capire di aver creato anche un passaparola negativo nei confronti della località, che invece gode di un’ottima reputazione sotto tutti gli aspetti.

Però riflettendoci bene è anche davvero apprezzabile l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Santo Stefano nell’attuare già da 2 anni diverse misure organizzative (ad esempio i bus navetta gratuiti) atte a risolvere i numerosi problemi rilevati proprio per la mancanza della prima storica seggiovia. Però pensiamo che non si possa andare avanti così, scusandosi con l’utenza per responsabilità che non sono nostre e tentare di risolvere i problemi come meglio si può.

È ora che la Regione Calabria, con una certa urgenza, risolva il problema del finanziamento che ha già promesso in pompa magna da oltre 2 anni per ricostruire la seggiovia ed assicuri a noi operatori ed amministratori una continuità importante lavorativa e residenziale per far vivere la nostra bella Gambarie, ma soprattutto ai turisti di poterla frequentare in maniera serena ed agevole.

La nostra località non è certamente da meno rispetto alle altre località montane sedi d’impianti di risalita che hanno ottenuto finanziamenti importanti per costruire impianti moderni e funzionali. Non ci bastano i vari “dialoghi” che nel tempo si sono succeduti con questo o quell’altro politico per ricevere solo promesse di un finanziamento collegato ad un fondo europeo e poi scoprire che ci vuole ancora tempo per ottenerlo. Vogliamo da subito qualcosa di concreto per iniziare un percorso di ricostruzione della seggiovia. Le promesse non bastano più, Gambarie non può più attendere…

Assotur GAMBARIE