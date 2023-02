Reggio Calabria – “La scomparsa dell’Onorevole Lillo Manti è una notizia che ci riempie di tristezza e di sgomento. La nostra città piange uno dei suoi figli migliori. Politico di lungo corso, appassionato amministratore, Manti è stato un punto di riferimento per generazioni di giovani impegnati in politica e nel sociale”. Così in una nota il sindaco facente funzioni della Città Metropolitana Carmelo Versace.

“Nel corso della sua lunga ed appassionata carriera professionale e politica – ha aggiunto Versace – Manti ha avuto l’onore di contribuire alla crescita sociale e civile della nostra città e della nostra regione, rappresentandola anche in prestigiosi contesti nazionali, come durante la sua esperienza di Deputato della Repubblica”.

“La sua scomparsa – prosegue il sindaco facente funzioni di Palazzo Alvaro – lascia un vuoto nei tanti che credono ancora nell’impegno politico come attività di servizio nei confronti della propria comunità e come strumento per migliorare la vita delle persone. Alla famiglia Manti, ai tanti amici dell’Onorevole e a quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di apprezzarne le straordinarie doti umane e politiche, giungano le più sentite condoglianze da parte dell’intero Consiglio metropolitano”.