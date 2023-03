Ci sono una serie di fattori da considerare come di che tipo di cerimonia si tratta; quando e dove si svolge; che ruolo è il proprio e, cioè, quanto vicini e intimi si è con la coppia che si sposa o festeggia il battesimo del figlio o se si ha una parte attiva nella cerimonia, come quella di testimone o madrina. Non si può non tenere conto, però, del proprio stile e di quali sono gli abiti con cui in genere ci si sente più a proprio agio o di che budget si ha a disposizione. A questo si aggiunge che anche le tendenze moda cerimonia cambiano ogni anno: quella che segue è, così, un breve guida ai trend 2023 per gli abiti da cerimonia da consultare in negozio o prima di scegliere online vestiti eleganti da cerimonia e accessori.

Quattro trend, i principali, che segneranno quest’anno la moda cerimonia

Brand e stilisti del settore sembrano suggerire quest’anno innanzitutto la necessità di disobbedire a quella regola d’oro secondo cui gli invitati farebbero meglio a scegliere outfit sobri e poco appariscenti per non rischiare di rubare la scena ai festeggiati. Forse il principale trend 2023 per gli abiti da cerimonia è infatti il via libera ai colori, meglio se forti e accesi. Puoi ricreare un perfetto look da invitata, così, a partire da una maxi-tuta verde smeraldo o con un completo giacca e pantalone blu elettrico.

Per rendere ancora più alla moda il tuo outfit da cerimonia potresti abbinare tessuti diversi: una giacca in tweed può rendere più smart e perfetto anche per una cerimonia meno formale un tailleur pantaloni, per esempio, ma con le giuste accortezze può adattarsi anche a un classico tubino smanicato e renderlo ideale per una cerimonia autunnale. Tra i tessuti più di moda quest’anno c’è certamente il tulle: sulle maniche e nelle scollature crea giochi di trasparenze che ravvivano anche i look da invitata più classici; il vero must è, però, trasformarlo in una gonna o in un abito a tunica all over.

Via libera all over anche alle paillettes. Tra le proposte dei brand di abiti da cerimonia non mancano quest’anno top, sottogiacca, casacche, abiti a stile impero, pantaloni tempestati di lustrini: sono la scelta perfetta per chi non ha paura di brillare, ma allo stesso tempo anche un dettaglio classico di buon augurio. In questo caso ti è concessa per altro la scelta di un outfit total black che le regole tradizionali quanto ai look da invitata consiglierebbero in genere di evitare.

Dalla gonna a ruota a cappe e stole da sovrapporre a vestiti e completi, un altro dei trend 2023 per gli abiti da cerimonia sembra essere infine quello dei volumi maxi. Possono sembrare l’ideale quando si tratta di ammorbidire o non mettere troppo in mostra le curve. Attenzione, però, a ricreare il giusto equilibrio e la giusta armonia tra le forme del corpo e le linee dell’outfit.