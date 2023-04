Reggio Calabria – Il Parco Nazionale dell’Aspromonte sta sviluppando una serie di azioni che hanno lo scopo di far tornare a volare nei cieli della Calabria meridionale il nibbio reale, magnifico rapace un tempo comune nelle campagne della regione. Tale obiettivo viene perseguito nell’ambito del progetto “Life Milvus”, cofinanziato dall’Unione Europea e, in Italia, realizzato dall’Ente Parco con la collaborazione di E-Distribuzione S.p.A. e della Regione Calabria.

Da marzo 2023 nel Parco Nazionale dell’Aspromonte è in corso un programma didattico che vuole far conoscere il nibbio reale agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. In particolare, l’attività interessa i due Istituti Comprensivi che insistono nell’area grecanica (l’IC di Bova Marina-Condofuri e l’IC di Melito), la zona del Parco che è il fulcro della reintroduzione del nibbio reale realizzata nell’ambito del progetto “Life Milvus”.

La campagna didattica, sviluppata dagli operatori di CIMA GRECA srls con il coordinamento dell’Ente Parco, ha riscosso sin da subito l’interesse e l’adesione del personale scolastico e sta registrando il coinvolgimento entusiastico degli studenti. Saranno svolte lezioni in classe in oltre 80 classi dei due istituti che si incentreranno sul nibbio reale, sul progetto “Life Milvus”, sul ruolo ecologico dei rapaci necrofagi e sulle minacce alla loro conservazione. Gli operatori possono anche contare, per i loro interventi, su di un kit di strumenti didattici che comprende un quaderno a fumetti, un puzzle, un gioco dell’oca ed un set di elementi tridimensionali che illustrano la dieta del nibbio reale. Un poster sul progetto “Life Milvus” viene consegnato a ciascuna classe che prende parte al programma didattico.

Oltre 1.000 studenti assisteranno alle lezioni in classe e, inoltre, potranno partecipare ad un concorso di disegno che si concluderà con la premiazione di tutti i partecipanti e con la consegna di un premio speciale a coloro che ne saranno designati vincitori.