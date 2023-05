L’età non deve mai rappresentare un limite. Un banale numero sulla carta di identità, infatti, non può assolutamente frenare le nostre ambizioni e le nostre passioni. Questo discorso può essere facilmente applicato anche allo studio, e all’apprendimento di una lingua fondamentale come l’inglese. A quarant’anni, quindi, abbiamo ancora l’opportunità di salire su questo treno e oggi scopriremo insieme come riuscirci.

Seguire un corso di inglese online per adulti

Per quel che riguarda lo studio, è opportuno trovare un corso inglese online per adulti, dato che ha delle caratteristiche specifiche. Le lezioni vengono modulate per adattarsi alle routine di un quarantenne che lavora, che ha famiglia e che deve affrontare una serie di impegni molto complessi. I corsi di questo tipo, infatti, si adattano alle esigenze di un adulto, che non può permettersi di prendere un impegno fisso con una scuola, ad un dato orario e ad un certo giorno. In sintesi, la flessibilità e la comodità dell’apprendimento online permettono di conciliare facilmente gli impegni lavorativi e familiari con lo studio dell’inglese.

Immergersi in un contesto stimolante

Per imparare l’inglese a 40 anni, è importante immergersi in un contesto autentico e stimolante. Invece di limitarsi ai soli libri di testo, si può attingere da una vasta gamma di materiali autentici fra cui film, canzoni, podcast e articoli di giornale in inglese. Questo approccio dà la possibilità di familiarizzare con la lingua in maniera naturale, migliorando la comprensione e l’espressione orale e scritta. Il tutto senza rinunciare agli stimoli, fondamentali per potersi appassionare e per poter superare le difficoltà di apprendimento.

L’importanza della pratica quotidiana

La chiave per imparare l’inglese a quarant’anni è tutto sommato semplice: seguire la parola d’ordine “determinazione”. La pratica quotidiana e la costanza sono i due pilastri principali, sui quali si basa l’apprendimento di qualsiasi competenza o materia, e l’inglese non fa eccezione. Il consiglio è di dedicare almeno 15 o 20 minuti al giorno alla pratica, scegliendo attività che siano formative ma anche divertenti. Dalla visione delle serie TV in lingua originale all’ascolto delle canzoni, passando per le sessioni di chat e video chat con le persone madrelingua, le opzioni sono infinite.

La presenza di un network di supporto

Imparare una nuova lingua può essere un’esperienza difficile, soprattutto se si studia da soli. Per questo motivo, poter contare su un network di supporto può fare la differenza nel processo di apprendimento. Qui si suggerisce, dunque, di fare pratica insieme ad altre persone, ad esempio coinvolgendo i propri amici o i familiari, oppure facendo amicizia con individui che – come noi – vogliono imparare l’inglese. Infine, è opportuno avere una persona di riferimento che possa seguirci in questa avventura, e fornirci un feedback quando necessario.

A 40 anni si può essere tentati di pensare che sia troppo tardi per imparare l’inglese, e per affrontare una sfida così impegnativa. Si tratta di un errore: bisogna infatti partire da una mentalità positiva e aperta, votata alla curiosità e alla voglia di intraprendere un percorso di crescita.